Σε διάσωση ατόμου, το οποίο έπεσε στο μεσοπάτωμα διώροφης κατοικίας και τραυματίστηκε, προχώρησε χθες το μεσημέρι η Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην Αραδίππου.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 13:02, ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λάρνακας ανταποκρίθηκε με όχημα και ομάδα διάσωσης για διάσωση ατόμου, το οποίο στην προσπάθειά του να ανέβει στην ταράτσα διώροφης κατοικίας με χρήση κλίμακας, έπεσε στο μεσοπάτωμα και τραυματίστηκε.

Το τραυματισμένο άτομο, αφού προσεγγίστηκε από την ομάδα διάσωσης, ακινητοποιήθηκε σε φορείο και παραδόθηκε στο πλήρωμα ασθενοφόρου για μεταφορά του στο Τ.Α.Ε.Π. του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.