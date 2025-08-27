Από τον περασμένο Ιούνιο βρίσκεται σε εξέλιξη μια ευρεία διαδικασία ενίσχυσης και αναβάθμισης της Πολιτικής Άμυνας, η οποία αναλαμβάνει πλέον κεντρικό ρόλο στον Εθνικό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Η δημιουργία του νέου αυτού θεσμικού πλαισίου εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις αρχές του καλοκαιριού, με στόχο την καλύτερη οργάνωση, συνεργασία και αποτελεσματικότητα όλων των αρμόδιων φορέων στη διαχείριση έκτακτων αναγκών και κρίσεων.

Η απόφαση για μεταρρύθμιση ελήφθη τον Οκτώβριο του 2023, μετά τον εντοπισμό σημαντικών αδυναμιών στο υφιστάμενο σύστημα συνεργασίας, ενώ οι συνεχείς προκλήσεις – από την κλιματική κρίση και τις πανδημίες μέχρι την ενεργειακή ανασφάλεια και τις γεωπολιτικές αστάθειες – κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη ενός πιο ολοκληρωμένου και σύγχρονου μηχανισμού. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Πολιτική Άμυνα, η οποία θα αποτελέσει τον βασικό συντονιστικό βραχίονα, με αναβαθμισμένες αρμοδιότητες και νέα οργανωτική δομή.

Η διαδικασία αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού βασίζεται στις εισηγήσεις της έκθεσης του Γαλλικού Οργανισμού Expertise France, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας Κύπρου–Γαλλίας και υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τον περασμένο Μάρτιο, ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου είχε επισκεφθεί το Παρίσι, επικεφαλής αντιπροσωπείας, όπου είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τα κέντρα διαχείρισης κρίσεων και να ενημερωθεί για τις πρακτικές που εφαρμόζονται στη Γαλλία.

Η πρόταση προβλέπει μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση καταστροφών και κρίσεων, καλύπτοντας όλα τα στάδια – πρόληψη, προετοιμασία, ανταπόκριση και αποκατάσταση. Στη νέα της μορφή, η Πολιτική Άμυνα θα αναλάβει μεταξύ άλλων τη διαχείριση κρίσεων και κινδύνων, την παρακολούθηση κρίσιμων υποδομών, τον συντονισμό των εθελοντών, αλλά και τη λειτουργία της Εθνικής Βάσης Δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό δημιουργούνται τρεις διακριτοί τομείς: Συντονισμού, Κρίσεων και Επιχειρήσεων - Επικοινωνιών και Εκπαίδευσης - Οικονομικών, Διοίκησης και Προσωπικού.

Παράλληλα, συστήνεται Μόνιμο Επιστημονικό Συμβούλιο με συμβουλευτικό ρόλο προς τον Υπουργό Εσωτερικών, αποτελούμενο από ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες, ώστε να κατατίθενται εισηγήσεις για την ενίσχυση της ετοιμότητας της χώρας. Επιπλέον, προτείνεται η εισαγωγή του θεσμού του Εθνικού Συντονιστή, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για τον συντονισμό όλων των εμπλεκομένων φορέων και την άμεση ενημέρωση της Υπουργικής Ομάδας Χειρισμού Κρίσεων.

Η μεταρρύθμιση αυτή φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα πιο αποτελεσματικό και αξιόπιστο σύστημα πολιτικής προστασίας, ικανό να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες προκλήσεις και να διασφαλίσει ότι η Κύπρος θα μπορεί να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη ετοιμότητα και συντονισμό κάθε κρίση που θα προκύψει.