Η εταιρεία Scandro Holdings Ltd εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει βαθύτατη θλίψη για το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 27 Αυγούστου 2025, λίγο πριν την άφιξη του πλοίου DALEELA στο λιμάνι Λεμεσού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου ταξιδιού από τον Πειραιά προς τη Λεμεσό, ένας επιβάτης υπέστη αιφνίδιο καρδιακό επεισόδιο. Ο ιατρός του πλοίου έσπευσε να του παράσχει άμεσα την αναγκαία ιατρική φροντίδα, ακολουθώντας πλήρως τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, ο επιβάτης δεν κατέστη δυνατόν να κρατηθεί στη ζωή.

Η εταιρεία τονίζει πως όλες οι διαδικασίες ασφαλείας εφαρμόστηκαν χωρίς καμία καθυστέρηση και υπογραμμίζει ότι το πλοίο διαθέτει τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό, περιλαμβανομένου απινιδωτή, όπως ορίζει η νομοθεσία. Με τον τρόπο αυτό διαψεύδει κατηγορηματικά αναφορές που έκαναν λόγο για έλλειψη ιατρικών μέσων.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή της, η Scandro Holdings Ltd εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος επιβάτη.

