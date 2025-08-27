Μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η μελέτη του πορίσματος της διερευνητικής επιτροπής για τους αέροσακους ΤΑΚΑΤΑ από την Επιτροπή που συστάθηκε από το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας, δήλωσε την Τετάρτη ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης.

Απαντώντας σε ερωτήσεις μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός είπε ότι η Επιτροπή, στην οποία συμμετέχει το ΤΟΜ, η ΗΜΥ και η Αστυνομία, ξεκίνησε τη μελέτη του πορίσματος.

Ο ίδιος θα έχει προγραμματισμένη συνάντηση με την Επιτροπή στις αρχές Σεπτεμβρίου και αναμένεται ότι μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου η μελέτη θα ολοκληρωθεί.

«Θεωρούμε απαραίτητο οι συστάσεις να τεθούν ενώπιον του Συμβουλίου και να υιοθετηθούν», είπε.

Εξάλλου, ο κ. Βαφεάδης ανέφερε ότι το Υπουργείο έχει ξεκινήσει από τον Αύγουστο και μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου μία εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού, καθώς η περίοδος των οχτώ μηνών για τις ανακλήσεις οχημάτων που περιλήφθηκαν στις λίστες Φεβρουαρίου, λήγει 3 Οκτωβρίου.

Σε όσους δεν έχουν ολοκληρώσει την ανάκληση, «εκείνη τη μέρα θα αφαιρεθεί το πιστοποιητικό καταλληλότητας του οχήματος και συνεπώς δεν θα επιτρέπεται η χρήση του οχήματος στους δρόμους».

Κάλεσε «όλους τους πολίτες να προσέλθουν να υλοποιήσουν τις ανακλήσεις».

«Γνωρίζουμε από τους διανομείς των κατασκευαστών ότι υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού και ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από πολίτες. Αυτό δεν είναι ευχάριστο, γιατί φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρει τους ίδιους τους πολίτες να προβούν στην ανάκληση, ιδίως τη στιγμή που υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού», είπε ο Υπουργός Μεταφορών.

Για τις περιπτώσεις που οι διανομείς δεν έχουν διαθέσιμα ραντεβού, ο Υπουργός κάλεσε τους πολίτες να επικοινωνήσουν με το ΤΟΜ «να δούμε πώς το ΤΟΜ μπορεί να τους βοηθήσει».

«Πρέπει όμως να γίνει μία προσπάθεια συνολικά από όλους μας να υλοποιήσουμε αυτές τις ανακλήσεις, διότι είναι μια κατάσταση που περιέχει έναν κίνδυνο. Θέλουμε να αφαιρέσουμε αυτό τον κίνδυνο και θέλουμε τη συνεργασία όλων των πολιτών σε αυτή την προσπάθεια», είπε.

Ερωτηθείς τι γίνεται στις περιπτώσεις που πολίτες άλλαξαν τους αερόσακους σε ιδιώτες μηχανικούς, ο Υπουργός είπε ότι δεν αναγνωρίζεται η αλλαγή αερόσακου από μη εγκεκριμένο συνεργείο.

«Είχαμε εντοπίσει αυτό το θέμα και είχαμε ξεκάθαρα πει ότι η αλλαγή των αερόσακων πρέπει να γίνεται στους διανομείς των κατασκευαστών. Αυτό αποσκοπεί στο να βεβαιωθούμε ότι έχει γίνει σωστά η αλλαγή και επίσης δεν θέλουμε να δημιουργηθεί δευτερογενής αγορά με αερόσακους οι οποίοι ενδεχομένως να είναι επικίνδυνοι και να τοποθετηθούν σε άλλα αυτοκίνητα που να μη γνωρίζει κανείς ότι έχουν ενδεχόμενο κινδύνου. Πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή τη διαδρομή για να βεβαιωθούμε ότι η αντικατάσταση έχει γίνει σωστά», εξήγησε.

