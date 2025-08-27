Το μηνιαίο ειδικό μαθητικό κόμιστρο για τα σχολικά έτη από 1 Σεπτεμβρίου, 2025 μέχρι 31 Αυγούστου 2027 ανέρχεται στα €5, με επιχορήγηση ύψους €17 και το ετήσιο ειδικό μαθητικό κόμιστρο ανέρχεται στα €30 με επιχορήγηση ύψους €190 για κάθε μαθητή, αποφάσισε την Τετάρτη το Υπουργικό Συμβούλιο.

Την ανακοίνωση έκανε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του Υπουργικού, ο οποίος πρόσθεσε ότι από 1η Σεπτεμβρίου 2025 και μετά εξαιρούνται όλα τα παιδιά πολύτεκνων και πενταμελών οικογενειών που φοιτούν στη μέση και τεχνική δημόσια εκπαίδευση από την καταβολή κομίστρου.

Επιπλέον, είπε ότι από 1η Σεπτεμβρίου 2025 στους δικαιούχους της κατηγορίας του ειδικού μαθητικού κομίστρου εντάσσονται και τα ανήλικα παιδιά που είναι υπό τη φροντίδα και κηδεμονία των ΥΚΕ και δεν φοιτούν σε σχολείο.

Ακόμα, από 1η Σεπτεμβρίου 2025 και μετά, για τους άπορους μαθητές και παιδιά δικαιούχων ΕΕΕ εκδίδεται μηνιαίο ή ετήσιο εισιτήριο μηδενικής αξίας και οι ανάδοχοι θα αποζημιώνονται ανάλογα.

«Ελπίζουμε ότι αυτό θα εξυπηρετήσει όλους τους μαθητές που αναφέρονται σε αυτές τις κατηγορίες και ότι θα αναβαθμίσει τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές και ότι θα προσελκύσουμε περισσότερους μαθητές να χρησιμοποιούν αυτή την υπηρεσία, η οποία αποσκοπεί, όχι μόνο στο να παρέχει μια πολύ προσιτή οικονομικά μεταφορά από και προς τα σχολεία, αλλά και να βοηθήσει στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στους δρόμους», είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το πρόγραμμα από πόρτα σε πόρτα, για τα παιδιά δημοτικής εκπαίδευσης, ο Υπουργός είπε ότι το πρόγραμμα συνεχίζεται όπως και πέρσι.

«Οι προσπάθειες να διευρυνθούν οι διαδρομές αυτές αφορούν τα αιτήματα που έρχονται από τις κοινότητες αλλά και από τη διαθεσιμότητα οδηγών. Αυτή είναι μια προσπάθεια που συνεχίζεται. Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να εξυπηρετεί όσο πιο ευρέως είναι δυνατό», είπε, σημειώνοντας ότι η υπηρεσία ουσιαστικά εξυπηρετεί την ύπαιθρο και ιδιαίτερα περιοχές που μοιράζονται κάποια σχολεία, αλλά και στα αστικά κέντρα υπάρχει η υπηρεσία, η οποία όμως δεν είναι ευρέως διαδεδομένη, λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετοί οδηγοί για τα λεωφορεία.

