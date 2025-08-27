Αύξηση της τάξης του 170% παρουσιάζει ο αριθμός των παιδιών που ενεπλάκησαν σε εγκληματικές πράξεις την τελευταία πενταετία στα κατεχόμενα, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η δικηγόρος Ασλί Μουράτ, πρόεδρος της επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων του τ/κ δικηγορικού συλλόγου.

Όπως μεταδίδει η «Γενί Ντουζέν», η κα. Μουράτ δήλωσε ότι «ενώ το 2020 οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης 47 παιδιά, το 2024 ο αριθμός αυτός εκτοξεύτηκε στα 127. Ο αριθμός των υποθέσεων πολλαπλασιάζεται, και παιδιά που θα έπρεπε να βρίσκονται υπό την προστασία του κράτους, οδηγούνται στις αίθουσες των δικαστηρίων».

Η δικηγόρος λέει ότι το φύλο παίζει καθοριστικό ρόλο στην παραβατικότητα των ανηλίκων, καθώς «πάνω από το 90% είναι αγόρια. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Οι ανδρικοί ρόλοι, η επιβολή της βίας και της ισχύος, αποτυπώνονται στις στατιστικές της δικαιοσύνης».

Οι συχνότερες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι αφορούν κλοπές, βία και βιαιοπραγίες. Όπως ανέφερε η κα. Μουράτ, «το 2023 και το 2024 οι υποθέσεις κλοπής εκτινάχθηκαν, ενώ και τα εγκλήματα βίας βρίσκονται ξανά σε άνοδο». Εξέφρασε επίσης την ανησυχία ότι «η αύξηση σε ορισμένα είδη εγκλημάτων ενισχύει την πιθανότητα οι ανήλικοι να χρησιμοποιούνται από ενήλικες, με τη λογική ότι θα λάβουν μικρότερες ποινές».

Αναφορικά με τις «δικαστικές» αποφάσεις, επισήμανε ότι κυριαρχούν η «φυλάκιση» και η «εγγύηση», ενώ μέτρα όπως η επιτήρηση από «κοινωνικές υπηρεσίες», η δοκιμασία ή η αποκατάσταση είναι σχεδόν ανύπαρκτα. «Ο βασικότερος λόγος γι' αυτό είναι η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων ενός κοινωνικού κράτους και οι ελλείψεις στους μηχανισμούς μετά τη δίκη», δήλωσε.

Η Ασλί Μουράτ ανέφερε ότι τα δεδομένα αφορούν αποκλειστικά «κατηγορούμενους» κάτω των 16 ετών, αποκαλύπτοντας «τη γυμνή πραγματικότητα του πώς παιδιά, που δεν θεωρούνται καν ενήλικες, αφήνονται αντιμέτωπα με το σύστημα δικαιοσύνης».

Έφερε ως παράδειγμα της αδράνειας το γεγονός ότι, παρότι κατασκευάστηκε «πτέρυγα ανηλίκων» στις «φυλακές», αυτή δεν έχει λειτουργήσει ποτέ λόγω έλλειψης προσωπικού. Παράλληλα, είπε ότι «δεν έχουν αναπτυχθεί σύγχρονες μέθοδοι για την αποκατάσταση των παιδιών, ούτε έχει ενισχυθεί προς αυτή την κατεύθυνση η Υπηρεσία Κοινωνικών Υπηρεσιών».

«Το κράτος δεν λαμβάνει κανένα μέτρο για να αποτρέψει την ώθηση των παιδιών στο έγκλημα. Τα ποσοστά σχολικού εκφοβισμού είναι ένας ακόμη δείκτης που πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο αυτό. Όσο δεν προστατεύονται τα παιδιά και δεν δημιουργούνται προληπτικοί μηχανισμοί, η κατάσταση θα επιδεινώνεται» κατέληξε.

Διαβάστε επίσης: Τμ.Περιβάλλοντος: Θα ληφθούν μέτρα αν διαπιστωθεί παράβαση στην Πέγεια

Πηγή: ΚΥΠΕ