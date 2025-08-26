Θλίψη στο παγκύπριο σκόρπισε η είδηση του χαμού της αθλήτριας, Μαρίας Αριστοτέλους, η οποία έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Σε ανάρτηση η Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή αναφέρει:

«Τι μαντάτο και αυτό.

Καταραμένε Αύγουστε, καταραμένε Καρκίνε. Η Μαρία μας έφυγε. Έφυγε για ένα ταξίδι φωτεινό. Το πάλεψε όπως πάλευε σε όλα για όλα και για όλους.

Είμαστε σίγουροι ότι θα κάνει αθλητισμό από εκεί πάνω. Θα κάνει σχέδια και πλάνα. Γιατί αυτή ήταν η Μαρία μας.

Ναι θρηνεί ο αθλητισμός και οι άνθρωποι της.

Συλλυπητήρια στον σύζυγό και την οικογένειά της.

Η Μαρία Αριστοτέλους δεν είναι πια ανάμεσα Μας.

Εάν μας διαβάζεις να ξέρεις σε αγαπάμε και θα μας λείψει πολύ».

Δείτε την ανάρτηση:

«Τα τελευταία χρόνια αποτέλεσε σύμβολο πίστης και αρνήθηκε πεισματικά να παραδοθεί στον μεγαλύτερο και πιο σκληρό αντίπαλο της καριέρας της»

«Αθλήτρια του στίβου με σπουδαίες επιτυχίες, πάλεψε σκληρά και με απαράμιλλο θάρρος τα τελευταία χρόνια...»

«Μαρία μου με την ίδια ξεχωριστή πίστη, ήθος, αποφασιστικότητα και χαμόγελο που έμαθες να αγωνίζεσαι ως πρωταθλήτρια πάλεψες την επάρατη ασθένεια»

«Αγωνίστρια μέχρι την τελευταία της ανάσα. Η αθλήτρια μας του επί κοντώ Μαρία Αριστοτέλους μάς διδάσκει τι σημαίνει δύναμη και θάρρος»