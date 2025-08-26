Επιβάλλεται η αναθεώρηση της διαχείρισης των αποβλήτων στην επαρχία Πάφου, δήλωσε ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος Δρ. Χριστόδουλος Μεσημέρης, ενώ έκανε λόγο για συναντίληψη με τον Δήμαρχο Πάφου και Πρόεδρο του ΔΣ του ΧΥΤΑ Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος μετά από σύσκεψη την Τρίτη, στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου.

Μιλώντας μετά το πέρας της σύσκεψης, που έγινε στην παρουσία του κ. Φαίδωνος, μελών του ΧΥΤΑ, εκπροσώπων των κοινοτήτων και υπηρεσιακών παραγόντων, ο κ. Μεσημέρης ανέφερε πως η διαχείριση αποβλήτων διέπεται από συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο και ασφαλώς θα πρέπει όλοι μας να έχουμε τις κατάλληλες υποδομές ώστε να διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή του.

Ασφαλώς, συνέχισε, οι πραγματικότητες στην Κύπρο δείχνουν αδυναμίες που έχουν υποδειχθεί από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είπε, έχει ξεκινήσει η διαδικασία παράβασης των σχετικών προνοιών της οδηγίας.

«Δεδομένων των πραγματικοτήτων επιβάλλεται η αναθεώρηση της διαχείρισης των αποβλήτων, ειδικότερα των οικιακών, με σκοπό την σωστή προσέγγιση επί του θέματος και έχοντας υπόψη και τις διαδικασίες παράβασης έγινε μια συζήτηση μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Διαχείρισης Αποβλήτων της Πάφου, έτσι ώστε να καθορίσουμε το πλάνο για μια σωστή διαχείριση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του θέματος» είπε ο κ. Μεσημέρης.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος χαρακτήρισε «εποικοδομητική» τη συζήτηση, η οποία, όπως είπε, έδωσε την κατεύθυνση, η οποία θα πρέπει να πλαισιωθεί με συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσεων.

Ανέφερε επίσης πως υπήρχε συναντίληψη μαζί με τον Δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος. Η κοινή απόφαση, συνέχισε, «είναι να δουλέψουμε συλλογικά για να μπορέσουμε να φέρουμε το αναμενόμενο αποτέλεσμα το οποίο θα συνάδει σε κάθε περίπτωση μαζί με τις απαιτήσεις του σχετικού περιβαλλοντικού πλαισίου».

Ο Δήμαρχος Πάφου ανέφερε από την πλευρά του πως έγινε μια εκτενής συζήτηση με το Τμήμα Περιβάλλοντος για τα θέματα της διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων και της δημιουργίας της τέταρτης γραμμής διαχωρισμού οικιακών αποβλήτων που είναι τα οργανικά, προσθέτοντας πως «για πρώτη φορά έγινε μια πιο σοβαρή συζήτηση».

Στην Πάφο, είπε ο κ. Φαίδωνος, υπάρχει το πρόβλημα ότι αποφασίσθηκε στον στρατηγικό σχεδιασμό όλα τα οικιακά απόβλητα της επαρχίας, αφού τυγχάνουν μιας πρώτης συμπίεσης, να πηγαίνουν στο Πεντάκωμο. Υποδείξαμε, συνέχισε «στους συνομιλητές μας ότι δεν είναι δυνατόν να ταξιδεύουν τα σκουπίδια από την Πόλη Χρυσοχούς 154 χιλιόμετρα, από τον Πωμό στο Πεντάκωμο» καθώς τα κόστη θα είναι τεράστια για τα σπίτια και τις ξενοδοχειακές μονάδες.

Ο κ. Φαίδωνος ανέφερε πως εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι κατέληξαν να γίνει μια προσπάθεια να αλλάξει αυτή η στρατηγική επιλογή και να κάνουν μια αυτονόμηση και η επαρχία της Πάφου να διαχειριστεί τα απόβλητα από μόνη της. Είπε ακόμη, πως αυτό προϋποθέτει τον τερματισμό της ταφής των απορριμμάτων και της εγκατάστασης ενός νέου εργοστασίου το οποίο θα κάνει μια πρώτη διαλογή και επεξεργασία και θα θάβονται υπολείμματα που δεν θα ξεπερνούν το 10% του συνολικού βάρους των παραγόμενων οικιακών σκουπιδιών όλης της επαρχίας.

Την ίδια ώρα, συνέχισε φαίνεται ότι καταλήγουμε στην Πάφο - λόγω των ιδιαιτεροτήτων με τις αραιοκατοικημένες περιοχές και τα πολλά χωριά - να κάνουμε διαλογή στην πηγή σ’ ότι αφορά τα οργανικά μόνο σε ξενοδοχειακές μονάδες και σε εστιατόρια, ενώ μια μεγάλη και σοβαρή ποσότητα οικιακών αποβλήτων θα πηγαίνει για επεξεργασία σε αναερόβια μονάδα.

Ο κ. Φαίδωνος ανακοίνωσε πως θα παραδοθούν δύο σκυβαλοφόρα τις επόμενες ημέρες για την συλλογή οργανικών αποβλήτων, ένα στον Δήμο Πάφου και ένα στον Δήμο Ακάμα, σημειώνοντας πως μέχρι το τέλος του κόσμου θα παραδοθούν ακόμη τέσσερα. Είπε επίσης πως αναμένεται να παραδοθούν και 900 ειδικοί κάδοι για συλλογή οργανικών αποβλήτων, οι οποίοι κι θα διαμοιραστούν σε ξενοδοχεία και εστιατόρια.

Τέλος είπε ότι θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις από το Υπουργικό Συμβούλιο και από το Υπουργείο Γεωργίας, λέγοντας πως ίσως χρειαστούν και κάποιες αλλαγές στην νομοθεσία. Το κεντρικό κράτος πρέπει να κάνει την στρατηγική και εμείς οι Δήμοι και τα ΧΥΤΑ να την εφαρμόσουμε, είπε.

Στη σύσκεψη παρέστη και ο κοινοτάρχης Πεντακώμου.