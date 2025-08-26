Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διάρρηξης και κλοπής, που διαπράχθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2024, στην επαρχία Λάρνακας, η Αστυνομία προχώρησε χθες στη σύλληψη ενός προσώπου.

Πρόκειται για άντρα ηλικίας 38 ετών, ο οποίος συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση.

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Τις εξετάσεις συνεχίζει ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου.

Διαβάστε επίσης: Χειροπέδες σε τρία πρόσωπα για υπόθεση ληστείας σε περίπτερο