Την ευθύνη για το πανό που αναρτήθηκε κατά του Φειδία Παναγιώτου ανέλαβαν οι οργανωμένοι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ.

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση τους, «αναλαμβάνουμε εμείς επίσημα την ευθύνη για την ανάρτηση του χθεσινού πανό και καλούμε τις αρχές να μας υποδείξουν μέρα και ώρα για να μας συλλάβουν όλους. Η σύλληψη όμως θα γίνει στον Μαχαιρά, στο κρησφύγετο του Σταυραετού».

Αυτούσια η ανάρτηση

Εφόσον η αστυνομία αδυνατεί να ασχοληθεί με τα σοβαρά ζητήματα της κοινωνίας που αφορούν άμεσα την δικαιοδοσία της και επιζητά τον εντυπωσιασμό με υποτιθέμενη έρευνα για το χθεσινό πανό, έχουμε τη λύση. Αφού οι ψηφισμένοι νόμοι, οι υπερσύγχρονες κάρτες φιλάθλου, οι τελευταίας τεχνολογίας κάμερες και οι εκατοντάδες αστυνομικοί που πληρώνονται υπερωρίες έξω από τα γήπεδα δεν τα καταφέρνουν, θα σας βοηθήσουμε εμείς.

Αναλαμβάνουμε εμείς επίσημα την ευθύνη για την ανάρτηση του χθεσινού πανό και καλούμε τις αρχές να μας υποδείξουν μέρα και ώρα για να μας συλλάβουν όλους. Η σύλληψη όμως θα γίνει στο Μαχαίρα, στο κρησφύγετο του Σταυραετού. Αφού το κράτος θέλει να λειτουργεί εξ’ ολοκλήρου ως το αποικιακό καθεστώς ας το πράξει ορθά.

Όσο θα υπάρχουν προδότες θα μας βρίσκουν απέναντι τους. Όσο το καθεστώς τους υποστηρίζει, θα μας βρίσκει και αυτό απέναντι του.

ΖΗΤΩ Ο ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ

ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ. ΑΠΟΕΛ

ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΕΝΩΤΙΚΟΙ