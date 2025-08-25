Ανακοίνωση εξέδωσε το σωματείο ΑΠΟΕΛ σε σχέση με τις έρευνες της Αστυνομίας για χρήση ρατσιστικών ή υβριστικών συνθημάτων ή συμβόλων ύστερα από την ανάρτηση πανό στον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ Freedom 24 Krasava ΕΝΥ – ΑΠΟΕΛ, που διεξήχθη την Κυριακή στο στάδιο "Αμμόχωστος".

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «η Αστυνομία Κύπρου είναι καλύτερο να διεξάγει έρευνα για αυτούς που βεβηλώνουν και καπηλεύονται, την ιστορία της Κύπρου και τους Εθνικούς μας Ήρωες παρά να αναλώνει τον χρόνο και τους πόρους της, για δήθεν έρευνες που μόνο σκοπό έχουν τον ανούσιο εντυπωσιασμό. Για ένα θέμα που ασχολήθηκε όλη η Κύπρος, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα πολιτικά κόμματα, τον κάθε πολίτη αυτής της χώρας, το ανήκουστο της υποτιθέμενης υβριστικής συμπεριφοράς αφορά αποκλειστικά τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ.

ΥΓ: Για όσους προβληματίζονται για το τέλος του Σταυραετού, να τους ενημερώσουμε ότι παραμένει Αθάνατος».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, πριν την έναρξη του αγώνα «έγινε ανάρτηση ενός πανό στην κερκίδα όπου φιλοξενούνταν οι φίλαθλοι του ΑΠΟΕΛ το περιεχόμενο του οποίου είχε υβριστικό φρασεολόγιο».

Η Αστυνομία διερευνά «υπόθεση που αφορά αδίκημα απαγόρευση χρήσης ρατσιστικών ή υβριστικών συνθημάτων ή συμβόλων κατά παράβαση του περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμος του 2008 (48(I)/2008)», προστίθεται.

Οι εξεταστές της υπόθεσης παρέλαβαν πλάνα από το κλειστό κύκλωμα βιντεοπαρακολούθησης του σταδίου και γίνονται εξετάσεις για ταυτοποίηση των στοιχείων των προσώπων που προχώρησαν στη διάπραξη του αδικήματος, αναφέρει η Αστυνομία.

Διαβάστε επίσης: Ψάχνει αυτούς που ανάρτησαν το πανό κατά Φειδία η Αστυνομία