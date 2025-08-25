Στρατηγικά η Λευκωσία επιλέγει να κρατήσει χαμηλούς τόνους στην υπόθεση των πέντε Ελληνοκυπρίων που συνελήφθησαν παράνομα στα κατεχόμενα, λένε Κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας τις πιέσεις που ασκούν Οργανωμένα Σύνολα.

Υποστηρίζουν πως οι προσπάθειες για απελευθέρωση των πέντε συνεχίζονται στο παρασκήνιο, όπως και τα διαβήματα.

Διπλωματικές παραστάσεις έγιναν με αποδέκτες - ανάμεσα σε άλλους- τον ΓΓ του ΟΗΕ, τα πέντε Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, ευρωπαϊκούς θεσμούς και κράτη.

Η τοποθέτηση ζητήθηκε στον απόηχο της αποκαλυπτικής τοποθέτησης του “Κεραυνού Στροβόλου” επί του θέματος.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο Αντιπρόεδρος του Σωματείου, Ανδρέας Κυπριανού και ο διευθυντής του σταδίου της ομάδας, Άκης Γρηγορίου - μαζί με τις συζύγους τους.

Πέραν των καταγγελιών για κατασκευασμένες και ανυπόστατες κατηγορίες, το Σωματείο εστιάζει στην ανθρωπιστική διάσταση. «Πρόκειται για άτομα προχωρημένης ηλικίας, με αποδεδειγμένα προβλήματα υγείας. Η δε κατάσταση της ψυχικής τους υγείας έχει δεχτεί τεράστιο πλήγμα από την παρατεταμένη και αδικαιολόγητη στέρηση των βασικών τους ελευθεριών, καθώς και από την κωλυσιεργία και την καθυστέρηση που εσκεμμένα οι κατοχικές αρχές επιδεικνύουν για δικούς τους λόγους και σκοπούς».

Και καλεί την Κυβέρνηση να μην εγκαταλείψει την προσπάθεια… «Δυστυχώς, οι όποιες πολιτικές και διπλωματικές κινήσεις της πλευράς μας δεν απέδωσαν το επιθυμητό αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.

Ζητούμε από την Πολιτεία να συνεχίσει ακόμα πιο εντατικά τις πολιτικές και διπλωματικές προσπάθειες και πιέσεις προς πάσα κατεύθυνση».

Ακολούθησε ομοβροντία δηλώσεων στήριξης και συμπαράστασης από την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, τον ΚΟΑ, την Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας, σωματεία, συνδέσμους του αθλητισμού και το ΚΕΒΕ - το οποίο εκφράζει βαθιά ανησυχία.

«Ζητείται διεθνής παρέμβαση»

Το ΚΕΒΕ καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τη διεθνή κοινότητα, να προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ώστε να τερματιστεί άμεσα αυτή η αδικαιολόγητη κράτηση, η οποία παραβιάζει βασικά ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι δύο από τους πέντε συλληφθέντες κρίθηκαν από το λεγόμενο “επαρχιακό δικαστήριο” Τρικώμου προφυλακιστέοι για 3 μήνες και εναντίον τους διερευνώνται κατηγορίες για δήθεν πρόκληση ανησυχίας, παραβίαση περιουσίας και παραβίαση της δήθεν “νομοθεσίας” για προσωπικά δεδομένα.

Στη δεύτερη διαδικασία, ενώπιον του λεγόμενου “στρατιωτικού δικαστηρίου” οι πέντε Ελληνοκύπριοι αντιμετωπίζουν την δήθεν κατηγορία της παράνομης εισόδου σε στρατιωτική ζώνη.