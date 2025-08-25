Παράπονο προς Τ/κ νέους γιατί έλαβε λιγότερο χειροκρότημα από τον ανθυποψήφιό του στις «προεδρικές εκλογές», Τουφάν Ερχιουρμάν, διατύπωσε ο Ερσίν Τατάρ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Γενί Ντουζέν, στην τελετή λήξης του «4ου συνεδρίου τ/κ νεολαίας», ο Τουφάν Ερχιουρμάν έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από όρθιους παρευρισκόμενος, ενώ ο Τατάρ έλαβε λιγότερα χειροκροτήματα.

Στην ομιλία το ο Τ/κ ηγέτης, απευθυνόμενος προς τους νέους είπε: «Γνωρίζω ότι με χειροκροτήσατε λιγότερο. Σας συγχαίρω για την επιλογή σας».

Διαβάστε επίσης: Εκατοντάδες άδειες οπλοφορίας στα κατεχόμενα προκαλούν πολιτικές αντιδράσεις

Πηγή: ΚΥΠΕ