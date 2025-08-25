Τις περιοχές προστασίας, είτε αυτές είναι της φύσης, του τοπίου, αρχαιολογικών χώρων και άλλων πολιτισμικών στοιχείων, πρέπει να τις σεβόμαστε, ανέφερε η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας Ζώων Αντωνία Θεοδοσίου, κληθείσα να σχολιάσει την τοποθέτηση εξέδρας και τη διενέργεια εκδήλωσης εντός της περιοχής του Δικτύου Νatura 2000, σε παρακείμενη περιοχή της Λάρας-Τοξεύτρας που προστατεύεται λόγω της παρουσίας δύο θαλάσσιων ειδών χελωνών.

Σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ η κ. Θεοδοσίου ανέφερε πως «τις περιοχές προστασίας πρέπει να τις σεβόμαστε, να έχουμε διατάγματα διαχείρισης και άλλες ασφαλιστικές δικλίδες έγκαιρης παρέμβασης για την αποτροπή μη αναστρέψιμων αλλοιώσεων του φυσικού και πολιτισμικού μας αποθέματος».

Χρειάζεται, συνέχισε, να εφαρμόζονται οι κανονισμοί και ο νόμος για την ζώνη προστασίας της παραλίας, καθώς και να εφαρμοστεί αποτελεσματικά από τα αρμόδια Υπουργεία το 7ο πρωτόκολλο της Βαρκελώνης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών της Μεσογείου που προβλέπει μια απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων από τη χειμερινή ίσαλη γραμμή, όπου δεν μπορεί να γίνεται καμία επέμβαση.

Η κ. Θεοδοσίου είπε πως η περιοχή έχει επαρκή χώρο για την διοργάνωση εκδηλώσεων σε εκείνη την περιοχή, εξέφρασε όμως ανησυχία ότι με τις αναπλάσεις που έχουν γίνει μεταξύ του περιφραγμένου αρχαιολογικού χώρου και των εκκλησιών, ο ελεύθερος χώρος πιθανόν να έχει κατακερματιστεί.

Πρόσθεσε επίσης πως τέτοιου είδους εκδηλώσεις δεν είναι ανάγκη να γίνονται στο φρύδι του βράχου με τρόπο που ο φωτισμός να είναι εμφανής στις προστατευόμενες παραλίες της Λάρας - Τοξεύτρας, αν και υπάρχει και η διάχυση του φωτισμού στην ατμόσφαιρα – φωτορύπανση.

Επεσήμανε τέλος πως θεωρεί ότι άνθρωπος, αρχαιότητες και φύση μπορούν να συνυπάρχουν όπως αυτό γινόταν παραδοσιακά στον Ακάμα, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται υπόψη οι οποίες περιοριστικές παράμετροι και τηρούνται οι νόμοι και κανονισμοί.

Το θέμα αυτό έχει αναδείξει το μείζον θέμα κατασκευών που έχουν διενεργηθεί στον περιοχή, είπε και διερωτήθηκε κατά ποσόν έχουν γίνει οι απαραίτητες περιβαλλοντικές μελέτες καθώς και οι σχετικές αδειοδότησης από τον ΕΟΑ.

Διαβάστε επίσης: Τμήμα Αλιείας: Δεν δόθηκε έγκριση για εκδήλωση σε περιοχή Natura στην Πέγεια

Πηγή: ΚΥΠΕ