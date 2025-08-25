Στην Κύπρο βρίσκεται το αντιτορπιλικό USS MITSCHER, κλάσης ARLEIGH BURKE, αναφέρει σε ανάρτησή της η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία.

Ευχαριστώντας τη Λεμεσό για τη φιλοξενία του πλοίου, η Πρεσβεία ανέφερε ότι το πλοίο φέρει το όνομα του Ναυάρχου Marc Mitscher, ενός σημαντικού αξιωματικού του Ναυτικού κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το USS Mitscher αναχώρησε στις 25 Ιουλίου 2025 από το Nόρφολκ της Βιρτζίνια με στόχο την αποθάρρυνση αντιπάλων, την ενίσχυση της αμερικανικής ασφάλειας και την προστασία της οικονομικής ευημερίας, ανέφερε η Πρεσβεία, προσθέτοντας ότι "οι ναύτες του USS MITSCHER θα απολαύσουν άδεια στην ξηρά ενώ βρίσκονται στη Λεμεσό".

Thank you, Limassol 🇨🇾 for hosting USS MITSCHER, an ARLEIGH BURKE-class guided-missile destroyer. The ship is named for Admiral Marc Mitscher, a prominent 🇺🇸 Navy officer during World War II. A pioneer of naval aviation, Admiral Mitscher played a crucial role in the Battles of… pic.twitter.com/rcbXVGpTCS — U.S. Embassy Cyprus (@USEmbassyCyprus) August 25, 2025

Πηγή: ΚΥΠΕ