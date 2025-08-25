Ο Πρόεδρος της Πολωνίας Καρόλ Ναβρότσκι παρουσίασε τη Δευτέρα σχέδια για τον περιορισμό της πρόσβασης των Ουκρανών σε επιδόματα τέκνων και στην υγειονομική περίθαλψη, ενώ πρότεινε επίσης την απαγόρευση της εξύμνησης ενός Ουκρανού εθνικιστή ηγέτη του 20ού αιώνα.

Η Πολωνία υπήρξε ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας από την εισβολή της Ρωσίας το 2022, ωστόσο ορισμένοι Πολωνοί έχουν κουραστεί από τον μεγάλο αριθμό προσφύγων, ενώ οι εντάσεις ανάμεσα στη Βαρσοβία και το Κίεβο για τις σφαγές στο Βολίνια κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν κατά καιρούς έρθει στην επιφάνεια. Επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο Ουκρανοί πολίτες διαμένουν σήμερα στην Πολωνία.

Ο Πρόεδρος Ναβρότσκι, είχε υποσχεθεί κατά την προεκλογική του εκστρατεία φέτος να βάλει «πρώτα τους Πολωνούς» και να περιορίσει τα δικαιώματα των αλλοδαπών στην Πολωνία.

«Δεν άλλαξα άποψη και σκοπεύω να εκπληρώσω τις δεσμεύσεις μου. Πιστεύω ότι το οικογενειακό επίδομα πρέπει να χορηγείται μόνο σε Ουκρανούς που καταβάλλουν προσπάθεια να εργαστούν στην Πολωνία, το ίδιο ισχύει και για την υγειονομική περίθαλψη», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Σήμερα, οι Ουκρανοί πρόσφυγες δικαιούνται μηνιαίο οικογενειακό επίδομα 800 ζλότι (187 ευρώ.) ανά παιδί, εφόσον τα παιδιά τους φοιτούν σε πολωνικά σχολεία. Άλλες χώρες της ΕΕ, όπως η Γερμανία, έχουν επίσης προτείνει πρόσφατα περικοπές παροχών.

Στην Πολωνία, ο Πρόεδρος μπορεί να προτείνει νομοσχέδια και να ασκεί βέτο στη νομοθεσία της Κυβέρνησης. Η Κυβέρνηση, υπό τον Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ, έναν φιλοευρωπαίο κεντρώο που αντιτίθεται στον Ναβρότσκι, μπορεί με τη σειρά της να μπλοκάρει τις προτάσεις του Προέδρου, δημιουργώντας αδιέξοδο.

Ο Ναβρότσκι πρότεινε επίσης τη Δευτέρα την αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα για την απαγόρευση της προώθησης του Στεπάν Μπαντέρα, ενός Ουκρανού εθνικιστή ηγέτη που πολέμησε τόσο εναντίον των ναζιστικών όσο και των σοβιετικών δυνάμεων κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, και του αντάρτικου στρατού του.

«Πιστεύω ότι αυτό το νομοσχέδιο πρέπει να αναφέρεται ρητά στον Μπαντέρα και να εξισώνει το σύμβολο του Μπαντέρα στον ποινικό κώδικα με σύμβολα που αντιστοιχούν στον γερμανικό εθνικοσοσιαλισμό, γνωστό ως ναζισμό, και στον σοβιετικό κομμουνισμό», δήλωσε ο Ναβρότσκι.

Πολλοί Ουκρανοί θεωρούν τον Μπαντέρα και τη στρατιωτική του οργάνωση ήρωες για την αντίστασή τους κατά της Σοβιετικής Ένωσης και σύμβολα του δύσκολου αγώνα του Κιέβου για ανεξαρτησία από τη Μόσχα.

Ωστόσο, για πολλούς Πολωνούς παραμένει σύμβολο αντιπολωνικής βίας. Ο Μπαντέρα συνδέεται με τον Ουκρανικό Αντάρτικο Στρατό (UPA), που σύμφωνα με τη Βαρσοβία διέπραξε μαζικές σφαγές Πολωνών αμάχων το 1943-44, ιδιαίτερα στο Βολίνια.

Χιλιάδες Ουκρανοί σκοτώθηκαν επίσης σε αντίποινα.

Η δημόσια προώθηση ναζιστικών, φασιστικών ή κομμουνιστικών ιδεών επισύρει ποινή φυλάκισης έως 3 ετών σύμφωνα με τον πολωνικό ποινικό κώδικα.

Πηγή: ΚΥΠΕ