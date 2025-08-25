Την έντονη ανησυχία του για πρόσφατα «παραπλανητικά δημοσιεύματα» που κάνουν λόγο για «δήθεν 'αρπαγή βρέφους'» από λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, εκφράζει το Κλαδικό Συμβούλιο Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών της Παγκύπριας Συντεχνίας Ισότητας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι, «η παρουσίαση μιας ευαίσθητης υπόθεσης με όρους όπως «αρπαγή» είναι ανακριβής, παραπλανητική και προσβλητική. Η απομάκρυνση ανηλίκου από τη γονική φροντίδα ουδέποτε γίνεται αυθαίρετα. Απαιτείται πάντοτε δικαστική απόφαση σύμφωνα με τον Περί Παιδιών Νόμο (Κεφ. 352), και η μόνη προτεραιότητα είναι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού».

Το δημοσίευμα δεν είναι αποδεκτό, σύμφωνα με την Ισότητα επειδή, όπως αναφέρει, παραπληροφορεί την κοινωνία με όρους που δεν ανταποκρίνονται στη νομική πραγματικότητα, δεν περιλαμβάνει την άποψη των Υπηρεσιών, ούτε επίσημες πηγές, αλλά βασίζεται αποκλειστικά σε μονομερείς καταγγελίες, παραβιάζει τη δημοσιογραφική δεοντολογία, εκθέτοντας προσωπικά δεδομένα νεαρής μητέρας, δημιουργεί στίγμα σε θεσμούς και λειτουργούς που καθημερινά εργάζονται για την προστασία παιδιών και καλλιεργεί κλίμα δυσπιστίας και φόβου, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε βίαια επεισόδια στα τοπικά γραφεία των ΥΚΕ, θέτοντας σε κίνδυνο προσωπικό και πολίτες.

Η ισότητα ζητεί την άμεση απόσυρση του εν λόγω άρθρου «και καλούμε τους δημοσιογράφους να επανέλθουν μόνο όταν έχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και τις επίσημες θέσεις όλων των εμπλεκομένων» προτείνοντας, μεταξύ άλλων, να εκδίδονται επίσημες διαψεύσεις χωρίς καθυστέρηση σε κάθε περίπτωση παραπληροφόρησης και να οργανωθεί συνέντευξη Τύπου και εκστρατεία ενημέρωσης προς την κοινωνία για το πώς πραγματικά λειτουργεί η διαδικασία απομάκρυνσης παιδιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ