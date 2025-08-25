Μία 41χρονη Βρετανίδα συνελήφθη στη Γερμανία μετά από επεισόδιο σε πτήση της Jet2 από το Μάντσεστερ προς τη Λάρνακα.



Σύμφωνα με την Daily Experss, η γυναίκα, σε κατάσταση μέθης, επιτέθηκε σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος με γροθιές, κλωτσιές, ύβρεις και απειλές, αναγκάζοντας τον πιλότο να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο Κολωνίας/Βόννης. Εκεί την παρέλαβε η γερμανική αστυνομία, η οποία την έθεσε υπό κράτηση για να συνέλθει, ενώ αναμένεται να απελαθεί.

Οι αρχές προειδοποίησαν για τους κινδύνους κατανάλωσης αλκοόλ πριν και κατά τη διάρκεια της πτήσης, επισημαίνοντας ότι ακόμη και μικρές ποσότητες επηρεάζουν πιο έντονα τον οργανισμό στον αέρα και μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της πτήσης.

Η ταλαιπωρία για τους επιβάτες συνεχίστηκε, καθώς το αεροπλάνο δεν μπόρεσε να απογειωθεί ξανά λόγω τεχνικού προβλήματος και χρειάστηκε να βρεθεί αντικαταστάτης.

Το περιστατικό ακολουθεί παρόμοιο επεισόδιο στην Ισπανία, όπου μεθυσμένο βρετανικό ζευγάρι συνελήφθη σε πτήση της EasyJet προς το Αλικάντε, αφού ισχυρίστηκε ότι θα έκανε σεξ στο αεροπλάνο και κλείστηκε στις τουαλέτες, προκαλώντας σοκ στους συνεπιβάτες.



H Jet2 δεν απάντησε στο αίτημα της εφημερίδας για σχόλιο.