Ένα ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε τα ξημερώματα της 23ης Αυγούστου στη Λάρνακα, όταν νεαρός οδηγός αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοόλης και επιχείρησε να διαφύγει, τραυματίζοντας ελαφρά αστυνομικό και αποσπώντας τη συσκευή προκαταρκτικής εξέτασης.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 2:10 τα ξημερώματα, όταν μέλη της Τροχαίας Λάρνακας διενεργούσαν ελέγχους για πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης. Ο ύποπτος, αλλοδαπός νεαρός, ανακόπηκε για έλεγχο, ωστόσο η έντονη οσμή οινοπνεύματος που ανέδιδε οδήγησε τους αστυνομικούς να ζητήσουν από αυτόν να δώσει δείγμα. Ο οδηγός αρνήθηκε και, τη στιγμή που ο αστυνομικός είχε προτεταμένη τη συσκευή ελέγχου στο παράθυρο, ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε. Στην προσπάθειά του, χτύπησε την παλάμη του αστυνομικού, με αποτέλεσμα η συσκευή να πέσει μέσα στο όχημά του.

Ύστερα από συντονισμένες έρευνες, γύρω στις 11 το πρωί το όχημα εντοπίστηκε σε δρόμο στο χωριό Ορόκλινη και στη συνέχεια συνελήφθη ο ύποπτος οδηγός. Πρόκειται για 23χρονο Ευρωπαίο υπήκοο, μόνιμο κάτοικο Κύπρου, ο οποίος παραδέχθηκε αρχικά τα αδικήματα που διέπραξε. Στην οικία του εντοπίστηκε μάλιστα η συσκευή προκαταρκτικού ελέγχου, πεταμένη μέσα σε πισίνα.

Ο νεαρός συνελήφθη για τα αδικήματα που αφορούν την άρνηση ελέγχου, την επικίνδυνη οδήγηση, την πρόκληση κακόβουλης ζημιάς και την παρεμπόδιση της αστυνομικής έρευνας. Το μέλος της Τροχαίας δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Ο 23χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

