Σοβαρό περιστατικό τραυματισμού σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Λάρνακα, όταν Ινδός υπήκοος δέχθηκε επίθεση μέσα σε πολυκατοικία στην οδό Σαίξπηρ. Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε γύρω στις 11 το βράδυ της 23ης Αυγούστου, με το θύμα να φέρει θλαστικό τραύμα στον δεξιό ώμο, το οποίο προκλήθηκε από νύσσον και τέμνον όργανο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου υπεβλήθη σε συρραφή, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται καλή και εκτός κινδύνου. Αναμένεται μάλιστα να αποδεσμευθεί σύντομα.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι ο Ινδός τελεί υπό σύλληψη, καθώς διαπιστώθηκε πως διαμένει παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία από τις 20 Ιουνίου 2024. Παράλληλα, το ΤΑΕ Λάρνακας έχει ήδη προχωρήσει στην ταυτοποίηση ενός εκ των δύο δραστών, επίσης ινδικής καταγωγής, και δρομολογούνται οι διαδικασίες για την έκδοση εντάλματος σύλληψής του. Για τον δεύτερο ύποπτο, επίσης Ινδό, οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς το θύμα δήλωσε πως δεν τον γνωρίζει.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου τραυματίστηκε ελαφρά και δεύτερο άτομο, Κύπριος πολίτης, ο οποίος προσπάθησε να παρέμβει για να κατευνάσει την ένταση. Ο τραυματισμός του ήταν επιπόλαιος και δεν χρειάστηκε νοσηλεία.

Οι έρευνες συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λάρνακας.

