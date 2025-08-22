Έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν βρίσκονται στη φύση και ειδικά σε σημεία πυκνής βλάστησης, απευθύνει η Πολιτική Άμυνα, καθώς στην Κύπρο υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη δηλητηριωδών φιδιών.

Σε ανάρτηση της σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και με αφορμή περιστατικό διάσωσης ενός πολίτη παρακαλεί όπως «όλοι οι πολίτες, πρωτίστως για τη δική τους ασφάλεια, όπως είναι σε επαγρύπνηση όταν αθλούνται στη φύση, ειδικά σε σημεία πυκνής βλάστησης. Στην Κύπρο υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη δηλητηριωδών φιδιών εκ των οποίων ένα είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τον άνθρωπο».

Στην ανάρτηση δημοσιεύεται φωτογραφία του πολίτη που διασώθηκε. Ο πολίτης, είχε εντοπιστεί από ομάδα διάσωσης σε κρίσιμη κατάσταση που προήλθε από δάγκωμα φιδιού και θερμοπληξία. Μετά από οκτώ ημέρες νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Λεμεσού, ο πολίτης πήρε εξιτήριο.