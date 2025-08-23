Ποινική δίωξη εναντίον πρώην διευθυντών της κυπριακής εταιρείας Blue Ocean, με τελικό επωφελούμενο τον τιμωρημένο με κυρώσεις Ρώσο ολιγάρχη Ρομάν Αμπράμοβιτς, που χρωστά μαζί με τους τόκους, 25 εκατομμύρια ευρώ για ΦΠΑ στην Κυπριακή Δημοκρατία, καταχώρησε ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης.

Την είδηση αποκάλυψε το Κυπριακό Δίκτυο Διερευνητικής Δημοσιογραφίας, με τον Έφορο Φορολογίας, χωρίς να κατονομάζει τους πρώην διευθυντές, να δηλώνει ότι «η δικάσιμος ορίστηκε για τις 9 Οκτωβρίου 2025 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Η υπόθεση αφορά διευθυντές της Blue Ocean, οι οποίοι κατηγορούνται για ποινικά αδικήματα με βάση τη νομοθεσία περί ΦΠΑ».

Την υπόθεση είχε φέρει στο φως έρευνα του Κυπριακού Δικτύου Διερευνητικής Δημοσιογραφίας τον περασμένο Ιανουάριο, σε συνεργασία με το OCCRP, το TBIJ και το BBC. Αποκάλυψαν ότι η Blue Ocean, συμφερόντων του Ρώσου ολιγάρχη, Ρομάν Αμπράμοβτς, δημιούργησε μεταξύ 2005 με 2010 εικονική επιχείρηση ενοικίασης σκαφών αναψυχής, σε μία προσπάθεια φοροδιαφυγής.

Το θέμα είχε απασχολήσει την επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τον Μάιο του 2025.

Στην προσπάθεια κοινοβουλευτικού ελέγχου, οι εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας δεν ήταν σε θέση να απαντήσουν στα ερωτήματα που έθεταν ενώπιων τους οι βουλευτές, και η συνεδρίαση, εν μέσω εντάσεων, είχε διακοπεί.

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε μετά από λίγες μέρες με τους τόνους να ανεβαίνουν και πάλι.

Η Blue Ocean είχε διαλυθεί το 2024, ενώ χρωστούσε στην Κυπριακή Δημοκρατία €14 εκατομμύρια σε ΦΠΑ.

Ο Έφορος Φορολογίας, τον Ιούνιο πέτυχε δικαστική απόφαση για την επαναφορά της εταιρείας, ώστε οι αξιωματούχοι της να μπορούν να είναι υπόλογοι.

Ο κ. Μαρκίδης, 23 Ιουνίου είχε δηλώσει στο ΚΥΠΕ ότι «το Τμήμα Φορολογίας θα κυνηγήσει, με βάση τη νομοθεσία, τους διευθυντές. [...] Επαναφέραμε την εταιρεία και όσους νομιμοποιούμαστε να πάρουμε στο δικαστήριο, για ποινικό αδίκημα, θα το κάνουμε. Δεν θα κάνουμε εξαίρεση για κανέναν».

Τα 14 εκατομμύρια ευρώ που αρχικά χρωστούσε η Blue Ocean, αυξήθηκαν στα 25 εκατομμύρια αφού λήφθηκαν υπόψη οι τόκοι.



