Εδώ και 4 μήνες δεν δουλεύει το σύστημα καμερών στο τ/κ σημείο ελέγχου στο οδόφραγμα Στροβιλιών, απ’ όπου στις 19 Ιουλίου πέρασαν στα κατεχόμενα οι 5 Ε/κ που έκτοτε κρατούνται παράνομα στα κατεχόμενα, σύμφωνα με τα όσα λέχθηκαν την Πέμπτη στο «στρατιωτικό δικαστήριο».

Στο δημοσίευμα της ηλεκτρονικής εφημερίδας Οζγκιούρ σήμερα, σημειώνεται πως οι 5 Ε/κ επισκέφθηκαν στις 19 Ιουλίου την περιουσία που ανήκει σε έναν εξ αυτών και πάνω στην οποία έχουν χτιστεί 75 κατοικίες. Αφού έφυγαν από εκεί, η «αστυνομία» τους σταμάτησε στο δρόμο και τους συνέλαβε γιατί είχε υποβληθεί εναντίον τους παράπονο, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Η Οζγκιούρ σημειώνει επίσης πως χθες στο «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου, οι τρεις Ε/κ που χθες κατηγορήθηκαν για παραβίασης ιδιωτικής περιουσίας και πρόκληση ανησυχίας (ΣΣ: γι’ αυτές τις κατηγορίες κι επιπλέον την παραβίαση προσωπικών δεδομένων οι άλλοι δύο Ε/κ κρίθηκαν προφυλακιστέοι έως και 3 μήνες) δεν τέθηκαν υπό κράτηση. Μάλιστα στο δημοσίευμα τονίζεται ότι η «εισαγγελία» για τους 3 δεν υπέβαλλε αίτημα προσωποκράτησης.

Στο «στρατιωτικό δικαστήριο» η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε χθες με την παρουσίαση εκ μέρους της «εισαγγελίας» τριών μαρτύρων κατηγορίας.

Σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, στο «δικαστήριο» έγινε προσπάθεια να παρουσιάσουν τον άνδρα του οποίου η ταυτότητα δεν καταγράφηκε στο σύστημα ελέγχου στοιχείων ότι το έπραξε επίτηδες, με την συγκάλυψη των υπολοίπων 4 που ήταν στο αυτοκίνητο και πως δεν ήταν ευκρινές ότι υπήρχε πέμπτο άτομο στο όχημα γιατί το πίσω τζάμι ήταν «φιμέ». Η υπεράσπιση τόνισε το γεγονός ότι αυτός που κατηγορείται ότι πέρασε παράνομα στο ψευδοκράτος και δεν έδωσε την ταυτότητά του έχει ύψος 1.90 και καθόταν μαζί με δύο γυναίκες στο πίσω κάθισμα.

Η υπεράσπιση σημείωσε επίσης ότι το άτομο που καταγράφει τα στοιχεία των διερχομένων στο οδόφραγμα Στροβιλιών έχει πολύ μικρή απόσταση από τα οχήματα με τον υπεύθυνο «αστυνομικό» του ψευδοκράτος σ’ εκείνο το οδόφραγμα να παραδέχεται πως εάν ο υπάλληλος έβλεπε καλύτερα θα μπορούσε να εντοπίσει ότι στο αυτοκίνητο βρισκόταν 5 άτομα. Ο ίδιος «αστυνομικός» είπε επίσης ότι εκείνη την ημέρα, 19 Ιουνίου, δεν παρατήρησε τίποτε ύποπτο κατά την διέλευση του οχήματος με τους 5 Ε/κ.

Ανέφερε ακόμη ότι οι κάμερες στο συγκεκριμένο οδόφραγμα δεν δουλεύουν από τον περασμένο Απρίλιο λόγω βλάβης που προκλήθηκε από εργασίες του «δήμου» Αμμοχώστου κοντά στο σημείο διέλευσης.

Επιπλέον, αναφέρεται στο δημοσίευμα της Οζγκιούρ, ότι στο «στρατιωτικό δικαστήριο» παρουσιάστηκαν στοιχεία που έδειχναν ότι οι 5 Ε/κ πέρασαν εκατοντάδες φορές από τις αρχές του χρόνου μέχρι την ημέρα της σύλληψής τους, στα κατεχόμενα ενώ, ο άνδρας τον οποίο κατηγορούν ότι δεν έδωσε ταυτότητα στο οδόφραγμα, τα τελευταία 3 χρόνια πέρασε 325 φορές στα κατεχόμενα.

Πηγή: ΚΥΠΕ