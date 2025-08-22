Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστοπαθολογικών εξετάσεων και αναλύσεων από δείγματα που έχουν ληφθεί από τη σορό του 20χρονου, που διακομίστηκε χθες βράδυ αναίσθητος σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λεμεσό, αναμένεται να καταδείξουν τα ακριβή αίτια θανάτου του, ενώ ολοκληρώθηκε νωρίτερα την Παρασκευή η νεκροτομή επί της σορού του.

Η νεκροτομή, που διενεργήθηκε από τους ιατροδικαστές Ορθόδοξο Ορθοδόξου και Αγγελική Παπέτα, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 14.00, ωστόσο δεν κατέδειξε τα αίτια θανάτου του 20χρονου. Από τη σορό του έχουν παραληφθεί δείγματα για τοξικολογικές και ιστοπαθολογικές εξετάσεις και αναλύσεις, οι οποίες σύμφωνα με την αστυνομία, θα καταδείξουν και τα αίτια θανάτου.

Ο 20χρονος είχε μεταφερθεί αναίσθητος σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο χθες βράδυ και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε κοντά στα μεσάνυκτα. Είχε βρεθεί θετικός στην κάνναβη, σε εργαστηριακές αναλύσεις που του είχαν γίνει. Όπως διαπιστώθηκε από τις έρευνες της αστυνομίας, ο νέος κατέρρευσε ενώ βρισκόταν σε εξοχική κατοικία φίλου του με άλλα πέντε άτομα στο Καλό Χωριό Λεμεσού. Η αστυνομία διερευνά υπόθεση αφύσικου θανάτου. Οι πέντε φίλοι του ανακρίθηκαν από την αστυνομία, δεν προέκυψε όμως οτιδήποτε εναντίον τους. Έρευνες έγιναν και στην εξοχική κατοικία όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία, χωρίς να προκύπτει οτιδήποτε.

