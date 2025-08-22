Θλίψη σκόρπισε ο αιφνίδιος θάνατος 20χρονου στη Λεμεσό, το βράδυ της Πέμπτης (21/08), ενώ βρισκόταν σε κατοικία φίλων του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο νεαρός έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο στη σκηνή, το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Εκεί, οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν στην περιοχή για εξετάσεις, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του 20χρονου αναμένεται να διαπιστωθούν κατά τη νενομισμένη νεκροτομή που θα διενεργηθεί σήμερα.