Η πιο πρόσφατη προσπάθεια για την αποστολή ουσιαστικής ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά φαίνεται να έχει καθυστερήσει, καθώς το πλοίο παραμένει ανοιχτά, κάνοντας κύκλους κοντά στο λιμάνι του Άσντοντ στο Ισραήλ. Αν και είχε προγραμματιστεί να δέσει την Τρίτη 19 Αυγούστου, μέχρι και το βράδυ της Πέμπτης εξακολουθούσε να περιπλέει στην περιοχή.

Η Κυπριακή Δημοκρατία είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη διοργάνωση της αποστολής, προσφέροντας περισσότερους από 700 τόνους τροφίμων και υλικού, ενώ η κυβέρνηση της Μάλτας συνέβαλε με επιπλέον 500 τόνους. Στη δράση συμμετέχουν επίσης ανθρωπιστικές οργανώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιταλία, τη Μάλτα και το Κουβέιτ, ενώ καθοριστική θεωρείται και η συμβολή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το πλοίο Henke, γενικού φορτίου 5.000 dwt με παναμαϊκή σημαία, φορτώθηκε στο λιμάνι της Λεμεσού στις 18 Αυγούστου και απέπλευσε την ίδια ημέρα. Ανήκει και διαχειρίζεται από τουρκικά συμφέροντα και έχει αμφιλεγόμενο παρελθόν, καθώς κατά επιθεώρηση τον περασμένο Μάιο είχαν καταγραφεί 16 παραλείψεις, με αποτέλεσμα τον οκταήμερο εγκλωβισμό του. Παρά ταύτα, μεταφέρει ζωτικής σημασίας βοήθεια για τους κατοίκους της Γάζας.





Συνολικά έχει φορτωθεί με 52 κοντέινερ που περιέχουν 1.200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας. Ανάμεσα στα εφόδια βρίσκονται ζυμαρικά, ρύζι, παιδικές τροφές, κονσέρβες και άλλα βασικά είδη. Η βοήθεια προορίζεται να παραδοθεί στη φιλανθρωπική οργάνωση World Central Kitchen, η οποία έχει αναλάβει την τελική διανομή. Η επιχείρηση υλοποιείται υπό την αιγίδα του μηχανισμού διανομής των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με την κυπριακή πλευρά.





Η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει την έμπρακτη δράση στο ανθρωπιστικό πεδίο. Πάντα σε στενή συνεργασία και συντονισμό με διεθνείς εταίρους και ανθρωπιστικούς οργανισμούς, και εντός του πλαισίου του ΟΗΕ.



Σε αυτή τη βάση αναχώρησε χθες βράδυ από το Λιμάνι Λεμεσού ανθρωπιστική… pic.twitter.com/mKnUr5lih6 — Constantinos Kombos (@ckombos) August 19, 2025





Το Ισραήλ φαίνεται να έχει συμφωνήσει με την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς σύμφωνα με το Associated Press οι ισραηλινές τελωνειακές αρχές έλεγξαν το φορτίο πριν αυτό αναχωρήσει από τη Λεμεσό. Η Κύπρος ανακοίνωσε ότι υπάρχει συμφωνία ώστε το φορτίο να μεταφερθεί μέσω του λιμανιού του Άσντοντ χωρίς νέους ελέγχους κατά την άφιξη. Ωστόσο, παραμένει ασαφές γιατί το πλοίο καθυστερεί, αφού σύμφωνα με το πρόγραμμα θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει την εκφόρτωση από τις 20 Αυγούστου, ενώ τα σήματα AIS το δείχνουν να πλέει με 5 κόμβους κάνοντας κύκλους ανοιχτά των βόρειων ακτών του Ισραήλ.