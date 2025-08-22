Στη σύλληψη 18χρονου προχώρησε η Αστυνομία σε σχέση με την υπόθεση εμπρησμού τεσσάρων οχημάτων και απόπειρας φόνου φρουρού ασφαλείας, που διαπράχθηκε στις 14 Αυγούστου 2025 στην επαρχία Λάρνακας.

Ο νεαρός τέθηκε υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης, προκειμένου να συνεχιστούν οι ανακρίσεις.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Διαβάστε επίσης: Διερευνά απόπειρα φόνου η Αστυνομία για τους πυροβολισμούς στην Πύλα