Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας, στις 23 Σεπτεμβρίου, παραπέμφθηκαν σήμερα τρία πρόσωπα, ηλικίας 32, 29 και 26 ετών, που είναι ύποπτοι για αδικήματα που αφορούν υπόθεση απαγωγής και πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης, εναντίον 22χρονου και διενεργήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 14 Αυγούστου στην Κοφίνου.

Η Αστυνομία καταχώρησε σήμερα την υπόθεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας το οποίο και παρέπεμψε τα τρία πρόσωπα σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου που θα συνεδριάσει στις 23 Σεπτεμβρίου. Μέχρι την ημέρα της έναρξης της ακροαματικής διαδικασίας το Δικαστήριο διέταξε όπως τα τρία πρόσωπα παραμείνουν υπό κράτηση.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Αστυνομία, η καταγγελία για την απαγωγή του 22χρονου που διαμένει στο Κέντρο Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας στην Κοφίνου, έγινε γύρω στις 20.30 το βράδυ της Τετάρτης 13 Αυγούστου, από δύο ομοεθνείς του θύματος.

Μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Κοφίνου, μετέβησαν στο σημείο και από τις εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι το ίδιο βράδυ, ο 22χρονος δέχθηκε τηλεφώνημα από άλλα πρόσωπα, με σκοπό να συναντηθεί μαζί τους.

Ο 22χρονος, συναντήθηκε με τρία πρόσωπα έξω από το Κέντρο Φιλοξενίας και ακολούθως επιβιβάστηκε στο όχημά τους.

Μετά την παρέλευση 30 λεπτών, φιλικά πρόσωπα του 22χρονου, επικοινώνησαν με την Αστυνομία και κατήγγειλαν ότι προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με αυτόν, ωστόσο το κινητό του τηλέφωνο ήταν απενεργοποιημένο και πιθανόν να έπεσε θύμα απαγωγής.

Γύρω στις 10:30 το ίδιο βράδυ, ο 22χρονος επικοινώνησε με φιλικά του πρόσωπα, αναφέροντάς τους ότι προηγουμένως είχε απαχθεί και ότι οι απαγωγείς του, τον είχαν παρατήσει παρά την αερογέφυρα Κοφίνου.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Κοφίνου, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε εκδορές στο πρόσωπο και στον λαιμό.

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε εκδορές στο πρόσωπο και στον λαιμό.

Ο νεαρός προέβη σε γραπτή κατάθεση βάση της οποίας εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης εναντίον τριών προσώπων τα οποία και συνελήφθησαν.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την Αστυνομία με βάση την κατάθεση του 22χρονου, φαίνεται ότι μεταξύ του και των δραστών υπάρχουν οικονομικές διαφορές.

Διαβάστε επίσης: Χειροπέδες σε τρία άτομα για την απαγωγή Σύρου από Κέντρο Φιλοξενίας