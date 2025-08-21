Νεκρός ανασύρθηκε 74χρονος λουόμενος στη θαλάσσια περιοχή του ΚΟΤ στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για 80χρονο Ελληνοκύπριο, ο οποίος εντοπίστηκε να επιπλέει αναίσθητος στη θάλασσα.

Ο άντρας ανασύρθηκε, ενώ στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο για τη διακομιδή του 74χρονου στη Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Εκεί οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Τα ακριβή αίτια θανάτου θα καταδείξει νεκροτομή στη σορό του, η οποία θα διενεργηθεί σε κατοπινό στάδιο.

Οι έρευνες συνεχίζονται.

