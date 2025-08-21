Η Τηλεόραση Σίγμα, αναζητά έναν ταλαντούχο και δημιουργικό Τηλεοπτικό Γραφίστα για να ενταχθεί στην ομάδα της. Αν έχεις πάθος για την τηλεοπτική γραφιστική και την κινούμενη εικόνα, αυτή η θέση είναι για εσένα!

Εργασία:

Σχεδιασμός γραφικών και 2D animation για τηλεοπτικές εκπομπές.

Δημιουργία και επεξεργασία ηλεκτρονικών τίτλων για τηλεοπτικές παραγωγές.

Συνεργασία με την ομάδα παραγωγής για την υλοποίηση γραφιστικών στοιχείων.

Χρήση λογισμικών όπως After Effects, Illustrator, Photoshop καθώς και εξειδικευμένων λογισμικών παραγωγής γραφικών για τα οποία θα υπάρξει εκπαίδευση.

Εξασφάλιση ποιότητας και χρονικών προθεσμιών για την παράδοση έργων.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Απόφοιτος κολλεγίου ή πανεπιστημίου σε σχετικό κλάδο.

Πολύ καλή γνώση του προγράμματος Photoshop

Ικανότητα χρήσης Adobe After Effects, Illustrator ή 3D προγράμματος (π.χ. Cinema 4D, Blender, Maya) θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Δημιουργικότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια.

Ικανότητα εργασίας σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα και διαχείρισης πολλών εργασιών ταυτόχρονα.

Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βάρδιας

Η εμπειρία στην παραγωγή τηλεοπτικών σποτ και άλλων μέσων οπτικής επικοινωνίας θα θεωρηθεί επίσης ως επιπλέον προσόν.

Προσφέρουμε:

Δυνατότητα εργασίας σε ενδιαφέροντα και δημιουργικά projects.

Ευχάριστο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον.

Ευχέρεια ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελματικής εξέλιξης.

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και το portfolio στο email: [email protected]. Να απευθύνεται στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού με την ένδειξη "Τηλεοπτικός Γραφίστας".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Θα αρχειοθετήσουμε το βιογραφικό σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε μελλοντικό άνοιγμα θέσης που να ανταποκρίνεται στα δικά σας προσόντα. Τα βιογραφικά θα διαγράφονται από το αρχείο μας με την ολοκλήρωση τριών (3) ετών από την ημέρα αποστολής τους.