Υπό κράτηση για δύο ημέρες τέθηκε το πρωί ο 48 άντρας, ως ύποπτος για φόνο του 80χρονο πατέρα του Γιώργου Χατζηγεωργίου στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου.

Ο 48χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε ομολογήσει τη διάπραξη του εγκλήματος, αμέσως μετά τη διάπραξη του, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Αθαλάσσας.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, το πρωί επανασυνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου όπου τέθηκε υπό διήμερη κράτηση, ως ύποπτος για φόνο εκ προμελέτης. Πρόθεση των ανακριτών είναι όπως με την εκπνοή του διατάγματος, καταχωρήσουν την υπόθεση για εκδίκαση της ενώπιον Κακουργιοδικείου.

Ο 48χρονος φέρεται να είχε μαχαιρώσει τον πατέρα του μέχρι θανάτου στο διαμέρισμα ιδιόκτητης πολυκατοικίας όπου διέμεναν. Στη συνέχεια ενημέρωσε σχετικά την Αστυνομία, μέλη της οποίας έσπευσαν στην περιοχή όπου διαπράχθηκε ο φόνος και τον συνέλαβαν. Μαζί τους διέμενε η σύζυγος και μητέρα του δράστη.

Πηγή: ΚΥΠΕ