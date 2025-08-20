Η Μόσχα ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, χαρακτήρισε «μονοπάτι προς το πουθενά» τις συζητήσεις που επιχειρούν να παρακάμψουν τη Μόσχα, σημειώνοντας ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας πρέπει να διασφαλιστεί «ισότιμα» με τη συμμετοχή και άλλων μεγάλων δυνάμεων, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία.





❗️'Path To Nowhere': Discussing Ukraine's Security Guarantees Without Russia Is Pointless, Says 🇷🇺 FM Lavrov



Η τοποθέτηση Λαβρόφ έρχεται σε μια περίοδο όπου οι δυτικές χώρες αναζητούν μηχανισμούς προστασίας για το Κίεβο, ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται στο ουκρανικό έδαφος. Η Μόσχα επιμένει πως κάθε απόπειρα να διαμορφωθεί πλαίσιο ασφαλείας χωρίς τη δική της συμμετοχή όχι μόνο είναι αδιέξοδη, αλλά και υπονομεύει κάθε πιθανότητα βιώσιμης ειρήνης.



Μεταξύ άλλων, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τις ευρωπαϊκές διεργασίες γύρω από την αναγνώριση της Παλαιστίνης, λέγοντας πως «μέχρι η Ευρώπη να αποφασίσει επιτέλους, σε δύο μήνες, να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη, δεν θα έχει μείνει τίποτα για να αναγνωρίσει».



Χθες, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, σε συνέντευξή του στο VGTRK, άσκησε σφοδρή κριτική στη Δύση και ιδιαίτερα στην Ευρώπη για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Λαβρόφ τόνισε ότι η ομάδα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιδεικνύει ειλικρίνεια και ουσιαστική δέσμευση για την επίτευξη «διαρκούς και βιώσιμης» λύσης, σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι, όπως είπε, περιορίζονται σε εκκλήσεις για εκεχειρία ενώ συνεχίζουν να εξοπλίζουν την Ουκρανία.

Υπογράμμισε ότι η σύγκρουση έχει βαθύτερες αιτίες και χαρακτήρισε «παιδική φλυαρία» τη ρητορική περί «απρόκλητης ρωσικής εισβολής». Επισήμανε επίσης την αντίφαση της ουκρανικής ηγεσίας, καθώς, ενώ ο Ζελένσκι δήλωσε στις ΗΠΑ ότι δεν θα συζητήσει για εδαφικές παραχωρήσεις λόγω συνταγματικών περιορισμών, το ίδιο Σύνταγμα προβλέπει την πλήρη προστασία της ρωσικής γλώσσας και των μειονοτήτων — κάτι που, σύμφωνα με τον Λαβρόφ, καταπατάται στην πράξη.

Στρέφοντας τα βέλη του προς Ευρωπαίους ηγέτες όπως η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Φρίντριχ Μερτς, κατηγόρησε την ΕΕ ότι αγνοεί τις πραγματικές αιτίες της κρίσης, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ που, μετά και τη σύνοδο στην Αλάσκα, δείχνουν μεγαλύτερη διάθεση για ουσιαστική διαπραγμάτευση.

Τέλος, ο Ρώσος ΥΠΕΞ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν απορρίπτει καμία μορφή διαπραγμάτευσης — είτε διμερή, είτε τριμερή, είτε πολυμερή στο πλαίσιο του ΟΗΕ — αρκεί αυτές να μην αποτελούν επικοινωνιακά εργαλεία, αλλά να προετοιμάζονται σοβαρά και μεθοδικά σε όλα τα επίπεδα.



