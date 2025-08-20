Μικρή έκταση με ξηρά χόρτα και χαμηλή άγρια βλάστηση έκαψε δασική πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε περιοχή της κοινότητας Αγγλισίδων της επαρχίας Λάρνακας.

Σε ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αναφέρεται πως «γύρω στις 12.40 το μεσημέρι σήμερα Τετάρτη 20 Αυγούστου, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή Βάτος της κοινότητας Αγγλισίδων, της επαρχίας Λάρνακας».

Η άμεση επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης, «είχε ως αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο στις 12:55, αφού έκαψε μικρή έκταση με ξηρά χόρτα και χαμηλή άγρια βλάστηση».

Σημειώνεται ότι «στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν δέκα άτομα του Τμήματος Δασών με τρία πυροσβεστικά οχήματα και τρία άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ένα πυροσβεστικό όχημα».

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Πηγή: ΚΥΠΕ