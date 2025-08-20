Η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Αρχηγείου, ενημερώνει τους πολίτες ότι, τις τελευταίες ημέρες, έχει δεχθεί αριθμό καταγγελιών αναφορικά με παραπλανητικά γραπτά μηνύματα (SMS), τα οποία εμφανίζονται ψευδώς ως προερχόμενα από υπεραγορά.

Συγκεκριμένα, ο παραλήπτης του μηνύματος καλείται να ακολουθήσει συγκεκριμένο ηλεκτρονικό σύνδεσμο, προκειμένου να εξαργυρώσει βαθμούς που δήθεν πρόκειται να λήξουν.

Σκοπός των επιτήδειων είναι η εξαπάτηση του κοινού και, ειδικότερα, η απόσπαση τραπεζικών δεδομένων και χρηματικών ποσών.

Το κοινό καλείται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να μην ανταποκρίνεται σε περίπτωση λήψης τέτοιου μηνύματος.

