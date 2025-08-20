Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε ο θάνατος της Σοφίας, μαθήτριας του Λυκείου Κύκκου Β στη Λευκωσία.
Σε ανάρτηση η διεύθυνση του σχολείου αναφέρει:
«Καλό Παράδεισο αγαπημένη μας Σοφία! Οι άγγελοι ανήκουν στον Παράδεισο!
Η είδηση ότι έφυγες σκόρπισε απέραντη θλίψη στη σχολική μας κοινότητα. Πάλεψες γενναία έχοντας στο πλευρό σου την αγαπημένη σου μανούλα μέχρι την τελευταία στιγμή αλλά ο αγώνας ήταν άνισος.
Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια σου! Θα είσαι πάντα στην καρδιά μας».
