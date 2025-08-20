Στην καρδιά της Παπούα, σε ένα από τα πιο δυσπρόσιτα βουνά του πλανήτη, υψώθηκε την 1η Αυγούστου η σημαία της Κύπρου. Οι Κύπριοι ορειβάτες Ρομάν Σταρίκοβιτς και Μαξίμ Ριάσχιν κατέκτησαν την κορυφή του Carstensz Pyramid (ή Puncak Jaya), στα 4.884 μέτρα, στην απομονωμένη οροσειρά Maoke. Πρόκειται για την υψηλότερη κορυφή της Αυστραλίας και Ωκεανίας και μία από τις θρυλικές «Επτά Κορυφές» που κάθε ορειβάτης ονειρεύεται να κατακτήσει.

Η ανάβαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διεθνούς αποστολής με τη συμμετοχή και ορειβατών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Η επιτυχία της ομάδας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι στην ιστορία λιγότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν σταθεί ποτέ στην κορυφή του Carstensz Pyramid, αριθμός δέκα φορές μικρότερος από τους κατακτητές του Έβερεστ. Μάλιστα, η συγκεκριμένη ήταν μόλις η δεύτερη επιτυχημένη ανάβαση στο βουνό μέσα στο 2025, στοιχείο που αναδεικνύει το μέγεθος του κατορθώματος.

Δείτε φωτογραφίες από το TopGuide CY:

