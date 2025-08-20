Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό ή την αναγνώριση του εικονιζόμενου προσώπου, που αναζητείται για διευκόλυνση των ανακρίσεων που διεξάγονται σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής περιουσίας, αδίκημα που διαπράχθηκε σε κατάστημα στις 7/8/2025 στο Τραχώνι.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώρισή του, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Επισκοπής, στο τηλέφωνο 25-805695 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.