Η κρίση που προέκυψε γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ (GSI) φαίνεται να αποκλιμακώνεται μετά από συντονισμένες κινήσεις Λευκωσίας και Αθηνών. Ωστόσο, τα βασικά αδιέξοδα στα οικονομικά και ρυθμιστικά ζητήματα παραμένουν, με το παρασκήνιο να φωτίζει τον καθοριστικό ρόλο του κινεζικού μετόχου του ΑΔΜΗΕ, State Grid Corporation of China.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η EnergyPress, η State Grid, η οποία κατέχει το 24% του ΑΔΜΗΕ και ασκεί επιρροή στο μάνατζμεντ, πίεσε τη διοίκηση του Διαχειριστή να υποβάλει ένσταση στη ΡΑΕΚ μετά την απόφαση της κυπριακής αρχής να αναγνωρίσει μόλις 82 εκατ. ευρώ από τις συνολικές δαπάνες του έργου, ύψους 251 εκατ. ευρώ. Η κινεζική πλευρά φέρεται να προειδοποίησε ότι, εάν δεν κινηθεί νομικά ο ΑΔΜΗΕ, θα μπορούσε μελλοντικά να θεωρηθεί ότι η διοίκηση δεν προστάτεψε τα συμφέροντα της εταιρείας.

Παράλληλα, η State Grid έχει δώσει σαφή εντολή ότι μέχρι να εισπραχθεί η πρώτη δόση των 25 εκατ. ευρώ από την Κυπριακή Δημοκρατία, ο ΑΔΜΗΕ δεν πρέπει να προβεί σε καμία επιπλέον δαπάνη για το καλώδιο. Αυτή η στάση έχει προκαλέσει εκνευρισμό στη Λευκωσία, η οποία επιμένει ότι οι διαφορές των ποσών θα αξιολογηθούν μετά την ολοκλήρωση του έργου και αφού παρουσιαστούν όλα τα δικαιολογητικά.



Η νέα παρέμβαση ΠτΔ



Η παρέμβαση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη έγινε λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος επέρριψε εμμέσως ευθύνες στην κυπριακή πλευρά για την καθυστέρηση του έργου, κάνοντας λόγο για «διαρκή αμφισβήτηση της βιωσιμότητάς του». Ο Κύπριος Πρόεδρος, επιδιώκοντας να ρίξει τους τόνους, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κρίση στις σχέσεις Αθήνας–Λευκωσίας, παρά μόνο «τεχνοκρατικές διαφορές» σε σχέση με το έργο, το οποίο χαρακτήρισε «στρατηγικής σημασίας» και επανέλαβε πως η Κυπριακή Δημοκρατία το στηρίζει και επιθυμεί την υλοποίησή του.



Σε δηλώσεις του στη HuffPost, ο Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι Κύπρος και Ελλάδα δεν θα αποδεχθούν καμία τουρκική αμφισβήτηση που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, ενώ στην αποκλειστική συνέντευξή του αποκάλυψε πως υπάρχει συμφωνία για πρόσθετη εκταμίευση 25 εκατ. ευρώ — σύνολο 50 εκατ. προκαταβολικά — ώστε ο ΑΔΜΗΕ να τηρήσει τις δεσμεύσεις του και να ξεμπλοκάρει η κατασκευή του έργου.



