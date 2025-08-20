Μεγάλη ποσότητα κάνναβης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε γύρω στις 11.50 χθες βράδυ στο αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά από συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΥΚΑΝ με τις Τελωνειακές Αρχές.

Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν μετά από έλεγχο στην αποσκευή 39χρονης, η οποία είχε αφιχθεί στο αεροδρόμιο Λάρνακας από χώρα του εξωτερικού.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 40 συσκευασίες οι οποίες περιείχαν ποσότητα κάνναβης, μικτού βάρους 22 κιλών και 546 γραμμαρίων περίπου.

Η 39χρονη συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λάρνακας) συνεχίζει τις εξετάσεις.