Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο αναμένεται να σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο, για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ωστόσο στα δυτικά και τα βόρεια θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αργότερα τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά και τα βόρεια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, στα νότια θα είναι λίγο ταραγμένη και στα ανατολικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι τις πρωινές ώρες θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, ωστόσο σύντομα θα καταστούν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και ως το απόγευμα μέτριοι μέχρι ισχυροί και στα προσήνεμα παροδικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, ενώ στα νότια και τα ανατολικά, τις πρωινές ώρες θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, για να καταστεί αργότερα λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 34 στα νότια, τα νοτιοανατολικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα νοτιοδυτικά και τα δυτικά παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ωστόσο στα παράλια ενδέχεται παροδικά να παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αργότερα τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά και τα βόρεια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, στα νότια θα είναι λίγο ταραγμένη και στα ανατολικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος.

