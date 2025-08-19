Ο εκτελεστικός διευθυντής του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τις Υπηρεσίες Προγραμμάτων (UNOPS), Jorge Moreira da Silva δήλωσε ότι η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας 1.200 τόνων από την Κύπρο στη Γάζα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ανακούφιση των δεινών στη Γάζα.

Σε ανάρτηση στο "X", είπε ότι "υπό τον μηχανισμό UN 2720 που διαχειρίζεται η UNOPS, ένα πλοίο που μεταφέρει 1.200 τόνους βοήθειας αναχώρησε από την Κύπρο, στο πλαίσιο του Σχεδίου Αμάλθεια".

Ο κ. Da Silva πρόσθεσε ότι "χρειαζόμαστε ταχεία, ανεμπόδιστη και ασφαλή ροή ανθρωπιστικής βοήθειας για όλους τους πολίτες που έχουν ανάγκη".

Είπε επίσης ότι η αποστολή της βοήθειας αποτελεί "ένα σημαντικό βήμα για την ανακούφιση των δεινών στη Γάζα".

Χθες βράδυ αναχώρησε από το Λιμάνι Λεμεσού αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, ποσότητας 1.200 τόνων, στο πλαίσιο του Σχεδίου «Αμάλθεια» όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών.

Η αποστολή, σημειώνεται, εμπίπτει στον μηχανισμό ΟΗΕ-2720 και της UNOPS, με τελικό ανάδοχο και διανομέα την διεθνή ανθρωπιστική οργάνωση World Central Kitchen, ενώ το όλο εγχείρημα είναι υπό την αιγίδα του μηχανισμού παράδοσης του ΟΗΕ.

Σημειώνεται ότι το φορτίο θα διαμετακομιστεί μέσω του Λιμανιού Ashdod, χωρίς επιπρόσθετους ελέγχους ασφαλείας στο σημείο άφιξης, για διανομή εντός της Γάζας στη βάση διευθετήσεων που έχουν γίνει.

Πηγή: ΚΥΠΕ