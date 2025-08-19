Από το λιμάνι της Λεμεσού απέπλευσε χθες το βράδυ πλοίο μεταφέροντας 1.200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό τη Γάζα. Η αποστολή περιλαμβάνει κυρίως είδη διατροφής, με έμφαση σε προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες παιδιών, σε μια περίοδο που η ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή παραμένει οξεία.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνο Κόμπο, η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει να δραστηριοποιείται στο ανθρωπιστικό πεδίο, σε στενή συνεργασία με διεθνείς εταίρους και οργανισμούς και στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Από το σύνολο της βοήθειας, οι 700 τόνοι προέρχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ οι υπόλοιποι 500 τόνοι αποτελούν δωρεές της Κυβέρνησης της Μάλτας και διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων με έδρα τις ΗΠΑ, την Ιταλία, το Τάγμα της Μάλτας και το Κουβέιτ.

Καθοριστική χαρακτηρίζεται η συμβολή της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην υλοποίηση του εγχειρήματος. Η διανομή της βοήθειας αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τη διεθνή οργάνωση World Central Kitchen, στο πλαίσιο του μηχανισμού παράδοσης του ΟΗΕ.

Η Κύπρος, αξιοποιώντας τον ρόλο της στην Ανατολική Μεσόγειο, επιδιώκει να παραμείνει ενεργά παρούσα στη διεθνή ανθρωπιστική προσπάθεια, ενισχύοντας τους δεσμούς συνεργασίας με χώρες και οργανισμούς που συμβάλλουν στην ανακούφιση του πληθυσμού της Γάζας.