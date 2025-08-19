Με αφορμή τις διακοπές ρεύματος εν μέσω καύσωνα, το ΑΚΕΛ μέσω ανακοίνωσης, κατηγορεί την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη για ανεπάρκεια στα ενεργειακά, επισημαίνοντας καθυστερήσεις, αποτυχία στην έλευση φυσικού αερίου και ανύπαρκτο Plan B.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Διακοπές Ηλεκτρισμού: αποτέλεσμα κυβερνητικής ανεπάρκειας

Φτάνει δηλώσεις. Έργα χρειάζονται

Με φόντο τις διακοπές ρεύματος εν μέσω καύσωνα, η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη συνεχίζει να παραπλανά την κοινωνία σε σχέση με τα ενεργειακά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλά για «τέλος στην ενεργειακή ακινησία», αλλά στην πράξη -παρά τις συνεχείς δηλώσεις και εξαγγελίες της- η Κυβέρνηση πολύ λίγα πράγματα έχει κάνει:

· Δεν κατάφερε να φέρει φυσικό αέριο, συνεχώς διαψεύδεται με τα χρονοδιαγράμματα και οι καταναλωτές συνεχίζουν να πληρώνουν το δεύτερο ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη σε σχέση με την αγοραστική δύναμη των μισθών.

· Η αποτυχία της στην έλευση φυσικού αερίου κρατά σε απραξία σύγχρονες μηχανές που στοίχισαν εκατομμύρια στους φορολογούμενους πολίτες και οι οποίες θα μπορούσαν να δώσουν σημαντικές ενεργειακές ανάσες.

· Οι διαβεβαιώσεις της Κυβέρνησης για σύντομη ολοκλήρωση των έργων στο Βασιλικό αποδείχθηκαν κούφιες και το πολυδιαφημισμένο Plan B ανύπαρκτο.

· Η Κυβέρνηση καθυστέρησε δραματικά για την αναβάθμιση της Δεκέλειας με την αντικατάσταση των παλιών, ρυπογόνων και ενεργοβόρων μονάδων. Βρισκόμαστε ακόμα στο στάδιο των συζητήσεων, ενώ το κόστος που θα επωμιστούν οι καταναλωτές έχει εκτοξευθεί εξαιτίας των καθυστερήσεων.

· Η αποθήκευση ενέργειας έμεινε στάσιμη για πολλά χρόνια με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες ενάργειας να χάνονται, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις υφίστανται εκτεταμένες περικοπές.

Η αλήθεια είναι ότι η Κυβέρνηση ναι μεν κληρονόμησε ένα ενεργειακό χάος από την κυβέρνηση Αναστασιάδη – Συναγερμού, αλλά κι αυτή δεν απέφυγε τα σοβαρά λάθη, τις παραλείψεις και τις καθυστερήσεις που οδήγησαν την Κύπρο σε οριακό σημείο.

Η Κύπρος είναι εκτεθειμένη στην ενεργειακή ανεπάρκεια και ανασφάλεια και η Κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες της. Έπρεπε εδώ και καιρό να είχε αντιληφθεί ότι οι κενές περιεχομένου εξαγγελίες και τα επικοινωνιακά τρικ όχι μόνο δεν επιλύουν τα προβλήματα, αλλά -πλέον- εξοργίζουν τους πολίτες.

