Η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου συναντήθηκε με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και άλλους φορείς για την ενίσχυση της πυρασφάλειας στα σχολεία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας οργανώθηκαν σεμινάρια και δράσεις πρόληψης από τον Σεπτέμβριο. «Βάζουμε σε ένα άλλο επίπεδο τη συνεργασία που ήδη υπήρχε με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα διαχρονικά» αναφέρει χαρακτηριστικά η υπουργός Αθηνά Μιχαηλίδου.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας δρ Αθηνά Μιχαηλίδου είχε σήμερα Τρίτη, 19 Αυγούστου 2025, συνάντηση με τον Αρχιπύραρχο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου κ. Νίκο Λογγίνο και άλλους εμπλεκόμενους φορείς για θέματα πυρασφάλειας στα σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης.

Σε δηλώσεις της μετά το πέρας της συνάντησης, η Υπουργός ανέφερε: «Είχαμε σήμερα μια πολύ σημαντική συνάντηση, και ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτό τον Αρχιπύραρχο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τον ίδιο τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης βεβαίως, την Τράπεζα Κύπρου και το SupportCY, καθώς και τον Σύνδεσμο Αφυπηρετησάντων Συνταξιούχων Πυροσβεστών. Είναι για μας σημαντικό το θέμα της ασφάλειας των παιδιών και του προσωπικού στα σχολεία και ειδικά της πυρασφάλειας. Ήταν μια συνάντηση, την οποία είχαμε προγραμματίσει πολύ πριν τα τραγικά γεγονότα των πυρκαγιών. Δυστυχώς, κάνοντας τη σήμερα, επιβεβαιώνεται περισσότερο η σημασία αυτού του είδους της συνεργασίας. Θέλουμε στα σχολεία μας να έχουμε αυτή την εξωστρέφεια. Να στηριχτούμε στους ειδικούς, να μπαίνουν στα σχολεία άνθρωποι που γνωρίζουν αυτά τα θέματα, να μιλούν σε παιδιά όλων των ηλικιών –από την προσχολική ηλικία, γιατί εκεί είναι που χτίζουμε τις δεξιότητες ζωής–να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη, να δώσουμε έμφαση στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μας. Γι' αυτό και έχουμε στήσει ένα πλάνο μαζί, όπου από τον Σεπτέμβρη, σε λίγες εβδομάδες δηλαδή, θα δούμε ανθρώπους να μπαίνουν στα σχολεία, να μιλούν για αυτά τα θέματα με παιδιά, με προσωπικό των σχολείων.

Κυρίως, βάζουμε σε ένα άλλο επίπεδο τη συνεργασία που ήδη υπήρχε με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα διαχρονικά. Ακόμα και στα Πρωτόκολλα, όπως ξέρετε, ασφαλείας που έχουμε, είχαμε τη στήριξη τους. Τώρα πια θα την έχουμε και για τα θέματα πυρασφάλειας ειδικά, μέσα από οργανωμένα σεμινάρια που θα κάνουμε στους εκπαιδευτικούς μας, κυρίως όμως μέσα από τιςεπισκέψεις στα σχολεία. Άρα, είμαστε εδώ, είναι μια δυναμική συνεργασία. Θα τη βλέπουμε, θα την παρακολουθούμε, θα την αναβαθμίζουμε, έτσι ώστε σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, λόγω της κλιματικής αλλαγής, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που βιώνει ο τόπος μας, των τραγικών γεγονότων που έχουμε κάθε χρόνο με τις πυρκαγιές, να δώσουμε ευκαιρία στα παιδιά, τους μελλοντικούς πολίτες αυτού του τόπου να είναι και ενημερωμένοι σωστά και να δρουν σωστά έναντι σε αυτά τα φαινόμενα.»

Ερωτηθείς εάν τα σεμινάρια θα γίνονται στο πλαίσιο του μαθήματος και σε ποιες τάξεις, η Υπουργός απάντησε: «Θα γίνονται εμβόλιμα σε όλες τις τάξεις, θα γίνει ένα πρόγραμμα. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους συνταξιούχους πυροσβέστες, γιατί εδώ φαίνεται και η αξία των ανθρώπων που ενώ φεύγουν από την υπηρεσία επίσημα, θέλουν να προσφέρουν αφιλοκερδώς, θέλουν να δώσουν χρόνο να ενημερώσουν με βάση την εμπειρία τους. Άρα, όπως είχα πει πριν, αφορά όλες τις βαθμίδες, και την προσχολική και το Λύκειο, έτσι ώστε ανάλογα με την ηλικία των παιδιών να δίνουμε κάθε φορά τα σωστά μηνύματα. Θα είναι πιο παιδαγωγικά προσαρμοσμένο στις μικρές ηλικίες, μέσα από ένα θεατρικό για παράδειγμα, μέσα από ιστορίες που έχουν να δώσουν, και με περισσότερη πληροφόρηση στις μεγάλες ηλικίες των παιδιών, αλλά και στους εκπαιδευτικούς μας. Έχουμε ομάδες ασφάλειας και υγείας στα σχολεία, σε εκείνους θα επενδύσουμε περισσότερο, έτσι ώστε να είναι καλύτερα ενημερωμένοι.»

Κληθείς να σχολιάσει τις προετοιμασίες ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς, η Υπουργός είπε: «Να πούμε ότι φέτος ξεκινάμε με πολύ καλούς οιωνούς τη σχολική χρονιά. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας έχει ήδη συμπληρωθεί το 98% της στελέχωσης. Κάθε χρόνο θα έχουμε μικρά ζητήματα, γιατί αυτή είναι η νομοθεσία, επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να μην αποδεχτούν τον διορισμό τους και να πάρουν κάποιον χρόνο μέχρι να διοριστούν άλλοι στη θέση τους. Συνεπώς, είμαστε εδώ και καιρό έτοιμοι με τη στελέχωση, στο πλαίσιο που μπορούμε να προβλέψουμε. Τα κλιματιστικά, συνεχίζουμε τον προγραμματισμό μας ώστε στην τριετία που έχουμε πει από την αρχή να έχουν μπει σε όλα τα σχολεία. Οι ενδείξεις είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Οι Σχολικές Εφορείες μόλις πρόσφατα επιβεβαίωσαν τον προγραμματισμό τους. Τα θέματα της αξιολόγησης συνεχίζονται. Όπως έχουμε ήδη εξαγγείλει, την άλλη εβδομάδα θα έχω εκ νέου συναντήσεις με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, ώστε, με βάση το χρονοδιάγραμμα που έδωσε η Βουλή, τον Σεπτέμβριο να πάρουμε επικαιροποιημένο νομοσχέδιο. Εδώ σημασία έχει όλοι να δούμε το θέμα στις πραγματικές του διαστάσεις. είναι πολύ σημαντικό. Αν θέλουμε αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, όλοι θα πρέπει να το δούμε έτσι. Θα πρέπει να κάνουμε υποχωρήσεις. Δεν είναι συνδικαλιστικά τα αιτήματα εδώ. Είναι ουσιαστικά, εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά, αφορούν όλη την κοινωνία. Γι' αυτό θέλουμε μια αλλαγή στο σύστημα αξιολόγησης. Όλα τα υπόλοιπα τρέχουν στη βάση του προγραμματισμού μας. Έχουν ήδη ανακοινωθεί οι εμφάσεις στη Δημοτική, στη Μέση και στην Τεχνική. Ήδη ο κόσμος γνωρίζει ακριβώς σε τι θα δώσουμε έμφαση φέτος, και είναι θέματα ψηφιοποίησης των τεχνολογιών στα αναλυτικά προγράμματα με λίγα λόγια, είναι θέματα που έχουν να κάνουν με καινοτομία στον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, το Τεχνικό Γυμνάσιο, και είναι και θέματα υποδομών. Έχουμε ήδη εξαγγείλει και ενημερώσει όλους που θα έχουμε εργοτάξια, για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι αρνητικό το να έχουμε εργοτάξια όταν φροντίζουμε για την ασφάλεια. Είναι θετικό, γιατί αυτό σημαίνει ανάπτυξη, βελτιωνόμαστε. Είναι 11 μεγάλα έργα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, όπως έχουμε εξαγγείλει και άλλα 17 περίπου που είναι σε δράση αυτή τη στιγμή. Για μας είναι σημαντικό το ότι έχουν ήδη ανακοινωθεί. Ξέρουν και οι γονείς, ξέρουν και οι εκπαιδευτικοί που θα έχουμε έργα.»

Ερωτηθείς για την πορεία υλοποίησης της εγκατάστασης κλιματιστικών στα σχολεία, η Υπουργός είπε: «Τα κλιματιστικά έχουν ήδη μπει, με τη βοήθεια των γονέων, σε όλα σχεδόν τα νηπιαγωγεία κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, όχι μόνο τη φετινή χρονιά. Έχουν μπει σχεδόν σε όλα τα Λύκεια, γιατί είδαμε αυτό να επιτυγχάνεται και ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία για τις Παγκύπριες εξετάσεις, είχαμε σε όλες τις αίθουσες κλιματισμό. Ο προγραμματισμός μας αφορά στα Δημοτικά και στα Γυμνάσια κυρίως, έτσι ώστε μέχρι το τέλος του '26 να ολοκληρωθεί αυτό το εγχείρημα. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα κονδύλια είναι εκεί, στον προϋπολογισμό μας, η μεθοδολογία έχει πια ξεκαθαριστεί, ο τρόπος, με τον οποίο δουλεύουν οι Σχολικές Εφορείες είναι πια γνωστός. Άρα απομένει η υλοποίηση.»

