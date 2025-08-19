Η πρωτοβουλία του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη να διαθέσει μέρος της μηνιαίας αποζημίωσης του για το ΣΚΕ Γεροσκήπου συμβάλλει στην ενίσχυση της προσφοράς του κέντρου στην τρίτη ηλικία, αναφέρει ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας και πρόεδρος του ΣΚΕ Γεροσκήπου Νίκος Παλιός.

Σε ανακοίνωσή του ο κ. Παλιός αναφέρει ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επικοινώνησε μαζί του για να τον ενημερώσει για την απόφασή του να διαθέσει τη μηνιαία αποζημίωση που προβλέπεται για τη 18ετή υπηρεσία του στο δημόσιο, σε έξι δομές φροντίδας ηλικιωμένων σε όλη την Κύπρο, μεταξύ των οποίων και το Κέντρο Ενηλίκων Γεροσκήπου.

Εκφράζει τις θερμές του «ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη γενναιόδωρη πρωτοβουλία του, η οποία συμβάλλει στην ενίσχυση της προσφοράς του Κέντρου μας προς την τρίτη ηλικία».

Πηγή: ΚΥΠΕ