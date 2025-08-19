Το καλοκαίρι, εκτός από εξορμήσεις εντός και εκτός Κύπρου, χρειάζεται και το βιβλίο του, κάτι που επιβεβαιώνεται από την αυξημένη ζήτηση βιβλίων που παρατηρείται στα κυπριακά βιβλιοπωλεία, αναφέρουν στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιβλιοπωλών Κύπρου και εκπρόσωπος του βιβλιοπωλείου «Σολώνειον», Άκης Χρίστου, και ο Διευθυντής του Βιβλιοπωλείου Πάργα, Κώστας Μπαλαούρας.

Ακόμη, σημειώνουν ότι οι ενήλικες αναγνώστες προτιμούν τα μυθιστορήματα και τα βιβλία αυτοβελτίωσης και ότι υπάρχουν ορισμένοι Κύπριοι συγγραφείς που είναι εξαιρετικά δημοφιλείς και τα βιβλία τους διαβάζονται όλο τον χρόνο.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιβλιοπωλών Κύπρου και εκπρόσωπος του βιβλιοπωλείου «Σολώνειον», Άκης Χρίστου, δηλώνει στο ΚΥΠΕ ότι το καλοκαίρι οι αναγνώστες διαβάζουν Κύπριους, Έλληνες και ξένους συγγραφείς, δείχνοντας προτίμηση στα λογοτεχνικά και τα παιδικά βιβλία.

Όπως εξηγεί, το κυπριακό αναγνωστικό κοινό προτιμά για το καλοκαίρι τη γενική λογοτεχνία που γράφεται από τους σύγχρονους συγγραφείς, επειδή θέλει να διαβάσει κάτι που δεν χρειάζεται περισσότερη σκέψη.

Ο Διευθυντής του Βιβλιοπωλείου Πάργα, Κώστας Μπαλαούρας, αναφέρει ότι οι ενήλικες αναγνώστες προτιμούν να διαβάζουν το καλοκαίρι κυρίως μυθιστορήματα αλλά και βιβλία αυτοβελτίωσης.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, ο κ. Χρίστου σημειώνει ότι το φετινό καλοκαίρι δεν υπήρξε διαφοροποίηση αυτών των τάσεων σε σύγκριση με προηγούμενα καλοκαίρια, τονίζοντας ότι «όλα τα καλοκαίρια κινούνται στο ίδιο πλαίσιο, τόσο σε Έλληνες όσο και σε ξένους συγγραφείς». Αναφερόμενος στους Κύπριους συγγραφείς, επισημαίνει ότι είναι λιγότεροι από τους Έλληνες και τους ξένους ομοτέχνους τους, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι κάποιοι Κύπριοι συγγραφείς είναι πάρα πολύ δημοφιλείς και τα βιβλία τους διαβάζονται όλο τον χρόνο και όχι μόνο κατά τους θερινούς μήνες, επειδή «κρατούν μια πολύ σταθερή και υψηλή ποιότητα». Ενδεικτικά, αναφέρει τους Σταύρο Χριστοδούλου, Νάσια Διονυσίου, Κωνσταντία Σωτηρίου, Αντώνη Γεωργίου και Νίκο Νικολάου.

Από την πλευρά του, ο κ. Μπαλαούρας αναφέρει ότι «διαχρονικά οι αναγνώστες προτιμούν Έλληνες συγγραφείς, ωστόσο καταγράφεται τον τελευταίο καιρό αυξανόμενο ενδιαφέρον για βιβλία ξένων δημιουργών». Επίσης, σημειώνει ότι το καλοκαίρι υπάρχει αυξημένη ζήτηση, ειδικά στα μυθιστορήματα και στα βιβλία αυτοβελτίωσης, κυρίως λόγω διακοπών. «Οι αναγνώστες έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο και διαβάζουν βιβλία που τους χαλαρώνουν», εξηγεί.

Την ίδια ώρα, ο Άκης Χρίστου λέει ότι το καλοκαίρι παρατηρείται μικρή αύξηση στη ζήτηση βιβλίων από τους αναγνώστες σε σύγκριση με την υπόλοιπη χρονιά, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η μεγάλη αύξηση στις πωλήσεις βιβλίων παρατηρείται τα Χριστούγεννα, επειδή «ο κόσμος έχει πλέον αντιληφθεί ότι το βιβλίο αποτελεί ένα πολύ καλό δώρο, διότι βρίσκεις (βιβλία) για όλα τα θέματα και για όλες τις ηλικίες. Είναι εύκολο να μπεις σε ένα βιβλιοπωλείο και να βρεις βιβλία που να ταιριάζουν σε πολλές ηλικίες και σε πολλά ενδιαφέροντα. Το βιβλιοπωλείο σε καλύπτει πλήρως», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιβλιοπωλών Κύπρου λέει ότι υπάρχουν 2 κατηγορίες αναγνωστών. Όπως εξηγεί, η πρώτη κατηγορία ψάχνει το καινούργιο βιβλίο ανεξαρτήτως συγγραφέα, ενώ η δεύτερη είναι πιστή σε κάποιους συγγραφείς. Επιπλέον, αναφέρει ότι τα βιβλιοπωλεία συνήθως κινούνται περισσότερο με τις μητέρες ηλικίας 25-40 ετών, οι οποίες επιλέγουν παιδικά βιβλία παράλληλα με τα λογοτεχνικά. «Όσο πιο μικρά είναι τα παιδιά, τόσο περισσότερο θα εμπλακεί η μητέρα στην επιλογή του βιβλίου. Αργότερα, όταν μεγαλώσουν τα παιδιά και θα έχουν δική τους άποψη, οι μητέρες τα φέρνουν στο βιβλιοπωλείο και επιλέγουν τα ίδια τα παιδιά τα βιβλία που θέλουν με τη βοήθεια είτε των γονιών τους είτε των υπαλλήλων του βιβλιοπωλείου, και έτσι υπάρχει αλληλεπίδραση, η οποία φαίνεται ότι λειτουργεί καλά», τονίζει.

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής του Βιβλιοπωλείου Πάργα αναφέρει ότι οι δημοφιλέστεροι τίτλοι βιβλίων αυτήν την περίοδο είναι ο «Πανθέρας» της Οφηλίας, «Η μέθοδος Αφήστε τους», του Μελ Ρόμπινς, η «Βουτιά στην αγάπη» της Ρένας Ρώσση-Ζαΐρη, τα «Διάφανα νερά» της Ευαγγελίας Ευσταθίου, η «Κόκκινη Γραμμή» της Λένας Μαντά και το «Μη φοβηθείς τον άνεμο» της Κατερίνας Λιγκουνάκη.

Πηγή: ΚΥΠΕ