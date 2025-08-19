Μια πρόσφατη επιστημονική μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό BMC Health Services Research, εξετάζει την ποιότητα των υπηρεσιών σίτισης στα νοσοκομεία της Κύπρου και την έκταση της σπατάλης τροφίμων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τρία δημόσια νοσηλευτήρια, με τη συμμετοχή εκατοντάδων ασθενών, οι οποίοι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια, ενώ παράλληλα καταγράφηκαν συστηματικά τα υπολείμματα φαγητού στα πιάτα τους. Η συγκεκριμένη έρευνα δημοσιεύτηκε και στο Cambridge University Press στις 15 Αυγούστου.

Ικανοποίηση με αστερίσκους



Η πλειοψηφία των ασθενών δήλωσε ικανοποίηση από την ευγένεια και την εξυπηρέτηση του προσωπικού (ποσοστά που ξεπερνούσαν το 80%). Ωστόσο, χαμηλότερα αξιολογήθηκαν η γεύση, η ποικιλία και η θερμοκρασία των φαγητών. Ενδεικτικά, μόνο περίπου 60% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι έμεινε ευχαριστημένο από τη γεύση των γευμάτων, ενώ η θερμοκρασία του φαγητού καταγράφηκε ως παράγοντας δυσαρέσκειας από σημαντικό ποσοστό.

Σπατάλη που προβληματίζει



Τα στοιχεία για τη σπατάλη τροφίμων είναι επίσης αποκαλυπτικά. Σε ορισμένα γεύματα, περισσότερο από το 30% του φαγητού έμενε στα πιάτα, με την όρεξη των ασθενών και την αποδοχή συγκεκριμένων συνταγών να αποτελούν τους κύριους λόγους. Όσοι ασθενείς δήλωναν λιγότερο ικανοποιημένοι από το φαγητό, ήταν και αυτοί που άφηναν τις μεγαλύτερες ποσότητες.

Συσχετισμοί και συμπεράσματα



Η έρευνα αναδεικνύει έναν ξεκάθαρο συσχετισμό: η χαμηλή ικανοποίηση από την ποιότητα των γευμάτων συνδέεται με αυξημένη σπατάλη. Οι ερευνητές τονίζουν ότι η προσαρμογή των γευμάτων στις ανάγκες και προτιμήσεις των ασθενών θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τα υπολείμματα και να βελτιώσει την εμπειρία νοσηλείας.

Η πρόκληση για τα νοσοκομεία



Πέρα από την πρακτική διάσταση, η μελέτη εγείρει και κοινωνικά ζητήματα. Σε μια εποχή που η σπατάλη τροφίμων αποτελεί διεθνές πρόβλημα με περιβαλλοντικές και οικονομικές συνέπειες, η εικόνα γεμάτων πιάτων που καταλήγουν στα απορρίμματα δεν αφήνει αδιάφορη ούτε την κοινωνία ούτε τα ίδια τα νοσοκομεία.