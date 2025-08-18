Αναφορικά με την σύλληψη τριών προσώπων ηλικίας 58, 79 και 44 ετών, σε σχέση με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά στα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, απαγωγής προσώπου με σκοπό τον κρυφό και άδικο περιορισμό του, εμπορίας ενήλικου προσώπου κ.α. τα οποία καταγγέλθηκαν στις 09/08/2025 από 48χρονη από την Ρουμανία, όλοι οι συλληφθέντες, παρουσιάστηκαν σήμερα ενώπιον δικαστηρίου, όπου καταχωρήθηκε άμεσα η πιο πάνω υπόθεση, η οποία παραπέμφθηκε ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου, με πρώτη δικάσιμο, τις 13/10/2025.

Σε σχέση με τον 58χρονο, το δικαστήριο διέταξε όπως αυτός παραμείνει υπόδικος μέχρι τότε, ενώ στον 79χρονο και την 44χρονη, επέβαλε τους πιο κάτω όρους:

Τα στοιχεία τους να τοποθετηθούν στον κατάλογο STOP LIST Να παραδώσουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα Να μην διέρχονται από οδοφράγματα.

Να παρουσιάζονται σε Αστυνομικό Σταθμό και να υπογράφουν.

Να υπογράψουν προσωπική εγγύηση ύψους 100.000 ευρώ΄.

Επιπλέον για την 44χρονη, να υπογράψει εγγύηση ύψους 100.000 ευρώ, με αξιόχρεο εγγυητή, όρο τον οποίο μέχρι στιγμής δεν ικανοποίησε και τέθηκε ξανά υπό κράτηση.

Ο 79χρονος, αφού ικανοποίησε τους όρους τους οποίους του έθεσε το δικαστήριο, αφέθηκε ελεύθερος.