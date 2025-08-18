Μετά από συντονισμένες και νόμιμες ενέργειες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της Αστυνομίας και του Υφυπουργείου Μετανάστευσης, επαναπατρίστηκαν οι δύο Σουδανοί υπήκοοι που είχαν αποπειραθεί, στα τέλη Ιουνίου, να προμηθευτούν στρατιωτικό εξοπλισμό (αλεξίσφαιρα) από κατάστημα πώλησης ειδών στρατού.

Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές του Υφυπουργείου Μετανάστευσης, οι δύο νεαροί, ηλικίας 20 ετών, απελάθηκαν πριν από λίγες ημέρες από την Κύπρο προς τη χώρα καταγωγής τους, καθώς κρίθηκε ότι συνιστούσαν απειλή για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, οι Σουδανοί είχαν φτάσει στην Κύπρο μέσω των κατεχομένων και είχαν καταθέσει αίτημα ασύλου στις αρμόδιες αρχές.



Διαβάστε επίσης: Ξεκίνησαν οι απελάσεις Σύρων εγκληματιών από Κύπρο- «Ζήτημα εθνικής ασφάλειας»