Στη Λάρνακα τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά μεταξύ άλλων κατοχή, χρήση και μεταφορά πυροβόλου όπλου και απερίσκεπτες πράξεις.

Σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας της σύλληψης «προηγήθηκε καταγγελία από δύο πολίτες ότι σε διαφορετικές περιπτώσεις την Κυριακή 17 Αυγούστου, ενώ βρίσκονταν σε ανοικτούς χώρους στη Λάρνακα, ένιωσαν χτυπήματα από άγνωστο αντικείμενο, ο ένας στο κεφάλι και ο άλλος στην πλάτη (πιθανόν με χρήση αεροβόλου)».

Φαίνεται ότι τα κτυπήματα «προέρχονταν από διερχόμενο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, οι τέσσερις συλληφθέντες».

Εναντίον των τεσσάρων προσώπων εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα και συνελήφθησαν για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

